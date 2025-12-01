Aagesen: «Es el momento de que la verdad llegue a la Comunidad Valenciana»

Roma, 1 dic (EFE).- La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica de España, Sara Aagesen, afirmó este lunes en Roma que, un año después de la dana, «es el momento de que la verdad llegue a la Comunidad Valenciana».

«Tenemos los autos de la jueza de Catarroja, son muy claros. Había información suficiente; siempre hubo información por parte de las agencias, tanto de Aemet como de la Confederación. Basta ya de falsedades», dijo Aagesen a EFE en Roma.

La vicepresidenta participa en la capital italiana en la XXI edición del Foro de Diálogo Italia–España, organizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y otros organismos, en el que también intervino el ministro de Agricultura español, Luis Planas.

«Siguen recurriendo a las falsedades y creo que, pasado ya un año, es el momento de que la verdad llegue a la Comunidad Valenciana», insistió Aagesen.

Sus declaraciones llegan después de que la noche del domingo se emitiera en el programa ‘Salvados’, de La Sexta, una entrevista a la exconsellera de Interior de la Comunitat Valenciana, Salomé Pradas, en la que relató el momento de su cese, veinte días después de la tragedia.

Pradas relató que le dijo al president de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de su cese que la estaba culpabilizando cuando ella «sí había estado desde el principio donde tenía que estar» el día de la dana.

Preguntada en Roma por cómo el cruce de acusaciones durante la entrevista puede afectar a la ciudadanía, la vicepresidenta tercera Aagesen respondió que genera «indignación» y «desafección».EFE

