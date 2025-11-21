Aagesen critica la última propuesta de la COP30: «Nuestro voto es no»

2 minutos

Belém (Brasil), 21 nov (EFE).- La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica de España, Sara Aagesen, afirmó este viernes que si la presidencia brasileña de la COP30 mantiene la propuesta que ha presentado esta mañana, su voto será negativo.

«Nuestro voto es no», dijo Aagesen de forma tajante, ante la posibilidad de votar la última propuesta de documento final de la cumbre climática, que excluye una hoja de ruta para el fin de los combustibles fósiles.

La vicepresidenta del Gobierno español aseguró que aún no han recibido respuesta a una carta enviada a la presidencia brasileña la noche del jueves, antes de la presentación del último documento, y a la que se han sumado hasta ahora 39 países y que sigue abierta a nuevas firmas.

Esa carta reúne a «multitud de países con distintas circunstancias», todos apostando por un resultado con «ambición» en la conferencia de Belém, según Aagesen.

«Es una carta donde reclamábamos ambición, hablábamos de la hoja de ruta, hablábamos de los medios de implementación y de buscar ese paquete equilibrado que hoy vamos a seguir apostando por él», comentó.

Aagesen valoró que será «complicado» llegar a un consenso con los países que se resisten a la hoja de ruta sobre combustibles fósiles, pero admitió que es una situación similar a cualquier negociación en la que participan 195 países y que trata de buscar un equilibrio entre posiciones distintas.

Por ello, recalcó que la Unión Europea (UE) va a ir «con una sola voz» a las negociaciones para defender que «siga vivo» el Acuerdo de París y el compromiso de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados centígrados.

Estas líneas de negociación, puntualizó, «tienen mucho que ver con el abandono progresivo de los combustibles fósiles».

La presidencia de la COP30 presentó la última propuesta final de la cumbre a primera hora del viernes y anunció que lo someterá a consultas a lo largo del día, con la intención de llevarlo a votación en la plenaria de clausura de la cumbre climática, prevista para la noche del viernes. EFE

