Aagesen desmiente a Macron sobre la responsabilidad de las renovables en el apagón

3 minutos

París, 18 feb (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, desmintió este miércoles al presidente francés, Emmanuel Macron, que había atribuido el apagón de abril de 2025 a su modelo eléctrico basado en las renovables, del que dijo además que es «un sistema ganador» y que «ha dado resultados».

En declaraciones a la prensa en París, donde participaba en la reunión ministerial de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Aagesen replicó a las afirmaciones de Macron que «todo el mundo sabe que hay informes muy claros» que concluyen que «las renovables no tuvieron nada que ver» con el apagón del 28 de abril.

«Le interpelo a que mire todos esos informes», añadió tras referirse a los que elaboró un comité nacional español, pero también el del panel de expertos de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electriciudad (ENTSO-E), que lo atribuyó a una «cascada de sobrevoltaje».

La vicepresidenta tercera española aprovechó además para subrayar que «el sistema español es un sistema ganador que ha apostado por una transformación y que ha dado resultados», y en particular repitió que ofrece uno de los precios medios de electricidad más bajos de Europa.

En una entrevista a varios periódicos la semana pasada, el presidente francés respondió a una pregunta sobre la falta de cooperación de Francia para reforzar sus interconexiones eléctricas con España señalando que España tiene un problema por «un modelo 100 % renovable que su propia red doméstica no soporta».

«El apagón español no tiene nada que ver con las interconexiones -añadió Macron- sino con el hecho de que ningún sistema, al menos con la tecnología actual, puede soportar tal dependencia de las energías renovables. Se necesita estabilidad en la combinación energética, porque de lo contrario se producen choques demasiado grandes. Pero no se trata solo de interconexiones, se necesitan redes».

Francia asienta su sistema eléctrico en la energía nuclear, que aporta alrededor del 70 % de la generación, y Macron ha puesto en marcha un gran programa para construir nuevos reactores atómicos que vendrán a sustituir a una parte de los actuales conforme lleguen al final de su vida útil.

París ha vivido repetidos choques con Madrid en la discusión sobre la política energética europea a cuenta de la nuclear, que Francia quería que fuera considerada en igualdad de condiciones que las renovables por ser también baja en emisiones de dióxido de carbono.

Aagesen dijo que respeta «todos los sistemas, pero en este caso creo que no hay que atacar al vecino con información falsa» porque la que dio Macron «no tiene nada qué ver con los informes tan relevantes que se han puesto encima de la mesa».

En cuanto a la falta de cooperación para aumentar las interconexiones eléctricas, entre la península ibérica y el resto de Europa, la ministra hizo hincapié en que «no es algo entre dos países» sino «un proyecto europeo», y se mostró convencida de que podrá salir adelante.

La falta de más interconexiones eléctricas impide a España y a Portugal exportar electricidad en gran cantidad cuando las renovables producen mucho y también importar en grandes cantidades cuando hay muy poca fotovoltaica o eólica, por lo que es un freno fundamental para el desarrollo del sector. EFE

ac/cat/jgb

(foto) (vídeo) (directo)