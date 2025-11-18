Aagesen espera que el PP comprenda en la COP30 la gravedad de la crisis climática

Belém (Brasil), 18 nov (EFE).- La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha afirmado este martes que espera que los senadores del PP que han viajado a Brasil para acudir a la 30 cumbre climática de la ONU (COP30) «comprendan» la gravedad de la crisis climática.

Aagesen ha subrayado en una entrevista a EFE que «suena contradictoria» la presencia de senadores del PP en la cumbre climática en la ciudad amazónica de Belém, teniendo en cuenta que se han sumado a «posiciones negacionistas» y «especialmente por lo que está ocurriendo en Valencia».

«Es muy sorprendente que se deje en manos de un partido claramente negacionista, que reniega de la ciencia, la decisión sobre quién va a gobernar a la Comunidad Valenciana», ha expresado Aagesen, en relación al apoyo necesario de VOX para la elección del sucesor del presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón.

La vicepresidenta ha dicho que si la presencia en la COP30 de los senadores «sirve para que se den cuenta de que el cambio climático es algo fundamental en lo que tenemos que trabajar juntos, estupendo».

No obstante, ha asegurado que si el PP desea volver a sumarse al pacto de Estado frente a la emergencia climática, siempre tendrá «la mano tendida» de su parte.

«Es lo que deberían hacer, sumarse a algo que es estructural y que la mayoría de la ciudadanía -hablamos de un 88 % de la población española- tiene muy claro, que el cambio climático es un problema muy grave», ha comentado.

Aagesen tiene previsto mantener una reunión este martes en Belém con una delegación del Senado integrada por los populares José Ángel Alonso, presidente de la Comisión de Transición Ecológica en el Senado, y Francisco Javier Márquez Sánchez, portavoz de la Comisión del Grupo Popular en el Senado; así como por el socialista José Hila, portavoz de la Comisión del Grupo Socialista en el Senado.EFE

