Aagesen ve entrada de Vox a gobiernos autonómicos como una «temeridad» para agenda verde

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Santa Marta (Colombia), 28 abr (EFE).- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado este martes que la entrada del partido ultraderechista Vox a gobiernos autonómicos supone una «temeridad» para la agenda verde.

«La entrada de Vox en gobiernos autonómicos, yo creo que es una temeridad. Yo, como he dicho en numerosas ocasiones, considero que una agenda negacionista es una agenda que desprotege a la ciudadanía», ha manifestado Aagesen en la ciudad colombiana de Santa Marta, donde participa en una conferencia sobre transición energética.

La vicepresidenta tercera se ha referido así a lo que puede pasar en Aragón, donde el candidato del Partido Popular (PP) a la presidencia de la comunidad, Jorge Azcón, afrontará el miércoles su primera votación en las Cortes regionales para ser investido para un segundo mandato con mayoría absoluta gracias al apoyo de Vox.

El pacto firmado el pasado 22 de abril por PP y Vox en Aragón incluye el concepto de «prioridad nacional» en el acceso a los servicios públicos, una vicepresidencia para la formación ultraderechista, que estará unida a una de las tres consejerías que ostentará (Desregulación, Bienestar Social y Familia; Medio Ambiente y Turismo, y Ganadería, Agricultura y Alimentación).

En ese sentido, Aagesen ha señalado que «la Agenda Verde se ha demostrado que tiene muchísimas bondades, que viene cargada de oportunidades».

«Por lo tanto, insisto, me parece que lo que están haciendo es profundamente irresponsable», ha concluido la vicepresidenta tercera. EFE

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