Abás dice que el Gobierno de Netanyahu «no puede ser socio de seguridad» de Oriente Medio

2 minutos

El Cairo, 15 sep (EFE).- El presidente palestino, Mahmud Abás, afirmó este lunes que el Gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu «no puede ser socio de la seguridad» con los países de Oriente Medio, después de que Israel atacara una delegación negociadora de Hamás en Catar la semana pasada.

«Este Gobierno de extrema derecha en Israel no puede ser socio de la seguridad en nuestra región, lo que requiere una postura árabe y islámica decisiva y una intervención de EE.UU y del Consejo de Seguridad para detener estas prácticas criminales», dijo Abás en su discurso en la cumbre árabe-islámica de emergencia celebrada en Doha.

La capital catarí acoge hoy una cumbre organizada por la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica (OCI), a la que asisten más de 50 jefes de Estados y altos funcionarios de países árabes e islámicos como el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi; el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán; o el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

El presidente palestino dijo que esta cumbre pretende apoyar a Doha tras el bombardeo israelí, mientras recordó que la seguridad de Catar es compartida con el resto de países árabes.

«Reiteramos que la seguridad de nuestra región se logrará una vez se detenga el genocidio, el desplazamiento, el robo de tierra y dinero, y se ponga fin la ocupación israelí de las tierras palestinas», sentenció.

Esta cumbre se celebra después de que el pasado 9 de septiembre Israel atacase Doha teniendo como blanco una reunión de negociadores del grupo islamista palestino Hamás mientras debatían una propuesta de Washington para una tregua en Gaza.EFE

