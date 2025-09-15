The Swiss voice in the world since 1935

Abás dice que el Gobierno de Netanyahu «no puede ser socio de seguridad» de Oriente Medio

Este contenido fue publicado en
2 minutos

El Cairo, 15 sep (EFE).- El presidente palestino, Mahmud Abás, afirmó este lunes que el Gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu «no puede ser socio de la seguridad» con los países de Oriente Medio, después de que Israel atacara una delegación negociadora de Hamás en Catar la semana pasada.

«Este Gobierno de extrema derecha en Israel no puede ser socio de la seguridad en nuestra región, lo que requiere una postura árabe y islámica decisiva y una intervención de EE.UU y del Consejo de Seguridad para detener estas prácticas criminales», dijo Abás en su discurso en la cumbre árabe-islámica de emergencia celebrada en Doha.

La capital catarí acoge hoy una cumbre organizada por la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica (OCI), a la que asisten más de 50 jefes de Estados y altos funcionarios de países árabes e islámicos como el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi; el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán; o el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

El presidente palestino dijo que esta cumbre pretende apoyar a Doha tras el bombardeo israelí, mientras recordó que la seguridad de Catar es compartida con el resto de países árabes.

«Reiteramos que la seguridad de nuestra región se logrará una vez se detenga el genocidio, el desplazamiento, el robo de tierra y dinero, y se ponga fin la ocupación israelí de las tierras palestinas», sentenció.

Esta cumbre se celebra después de que el pasado 9 de septiembre Israel atacase Doha teniendo como blanco una reunión de negociadores del grupo islamista palestino Hamás mientras debatían una propuesta de Washington para una tregua en Gaza.EFE

ar-cgs/amr/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR