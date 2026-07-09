Abás fija para el 28 de noviembre la celebración de comicios legislativos en Palestina

Compartir

2 minutos

Jerusalén, 9 jul (EFE).- El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, fijó mediante un decreto presidencial la celebración de elecciones legislativas en Palestina el próximo 28 de noviembre de 2026, en los que serían los primeros comicios de este tipo en dos décadas.

Según un comunicado divulgado por la agencia oficial palestina Wafa, el decreto presidencial llama ese día «al pueblo palestino de Jerusalén, Cisjordania y la Franja de Gaza a participar en elecciones legislativas libres y directas» para elegir a los miembros del Consejo Legislativo Palestino.

En junio, Abás ya había confirmado que se celebrarían comicios legislativos este noviembre, mientras que las elecciones presidenciales tendrán lugar «en el primer trimestre del próximo año», recordó este comunicado.

Las últimas elecciones legislativas en los territorios palestinos se celebraron en 2006, cuando Hamás se impuso a Fatah, el partido de Abás, que hasta entonces había dominado la política palestina.

Como consecuencia, el Consejo Legislativo Palestino, que representa el Parlamento de la Autoridad Palestina, no se ha reunido desde 2007.

La celebración de elecciones forma parte de las reformas exigidas por la comunidad internacional, que financia a la Autoridad Palestina.

Por su parte, Abás, de 90 años, fue elegido en 2005 para un mandato que debía durar cuatro años, mientras que la popularidad de su gobierno autocrático se ha visto debilitado por la corrupción y su fracaso al defender un Estado independiente palestino mientras Israel expande los asentamientos en Cisjordania ocupada.

En 2021, Abás anunció elecciones legislativas y presidenciales para mayo y julio de ese año, respectivamente, que fueron aplazadas indefinidamente debido a la ausencia de garantías de que los palestinos del ocupado Jerusalén Este pudieran votar, si bien voces críticas apuntaron a divisiones dentro de la propia Fatah.

El pasado mes de abril, los palestinos acudieron a las urnas para elegir a los jefes de los consejos municipales en la Cisjordania ocupada, en la primera votación desde que estalló la guerra en Gaza, en octubre de 2023. EFE

pms/rml