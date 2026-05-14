Abás promete elecciones en Palestina, aunque no da una fecha

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Ramala, 14 may (EFE).- El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, prometió este jueves que se celebrarán elecciones en Palestina durante la VIII Conferencia general de su partido, el Movimiento para la Liberación Nacional de Palestina (Fatah), pero no dio una fecha al respecto.

«Nos estamos preparando para unas elecciones generales y presidenciales», reveló el mandatario durante la apertura del primer congreso que celebra Fatah en diez años.

Durante los próximos tres días, 2.500 miembros del partido se reunirán en Ramala y telemáticamente desde Gaza, Beirut y El Cairo para elegir a los 18 miembros del Comité Central, el máximo órgano de dirección del movimiento.

La forma que adopte el Comité Central tras las votaciones del sábado determinará también qué rumbo y quién liderará la formación -cuya imagen está muy dañada entre los palestinos por su inactividad y acusaciones de corrupción- tras la muerte de Abás (90 años).

El presidente, que ha estado al mando del partido y del Gobierno palestino desde que sucedió a Yaser Arafat hace más de 20 años, también se comprometió el jueves a llevar a cabo reformas (como le pide EE.UU.) dentro de la ANP y a revitalizar Fatah «con sangre nueva».

De Sánchez al Partido Comunista de China

Diversas personalidades palestinas y aliados internacionales intervinieron este jueves en la apertura de la conferencia que tuvo lugar en la ciudad de Ramala, Cisjordania ocupada.

Entre ellos, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dedicó al pleno un mensaje pregrabado en el que, como líder de la Internacional Socialista (IS), reafirmó su compromiso con la solución de dos Estados y con el derecho internacional.

Sánchez añadió que el encuentro se celebra en «un momento de profunda dificultad para el pueblo palestino y para la región» -tras la guerras en Líbano e Irán y los más de 72.000 muertos en Gaza- que exige «responsabilidad, unidad y liderazgo político».

También participó por videomensaje en la jornada Jin Xin, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de China (PCC), quien reafirmó el apoyo «inquebrantable y constante» de Pekín a la «justa causa» del pueblo palestino.

Como Sánchez, el chino hizo hincapié en la necesidad de impulsar una solución política basada en la solución de dos Estados y de intensificar los esfuerzos de la comunidad internacional hacia la paz.

Por su parte, Wasel Abu Yusef, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), expresó que la conferencia de Fatah podría significar un «punto de inflexión», ya que de las decisiones que se tomen marcarán el futuro de la organización.

Por ultimo, intervino en el pleno Jamal Zahalqa, representante de la comunidad palestina dentro de las fronteras de Israel, quien criticó la «judaización integral» a la que Israel está sometiendo a esta ciudad -donde cerca de sus 40 % de habitantes son palestinos- y el borrado de su «identidad confesional».

«Renovar la sangre» de Fatah

Muna Awad, miembro de Fatah y asistente a la conferencia desde Jerusalén, auguró en conversación con EFE que estos días servirán para «actualizar el programa de Fatah y aportarle sangre nueva».

«Tenemos que estar más cerca de la ciudadanía y reducir la brecha entre los dirigentes y los ciudadanos. Palestina es una sociedad joven: el 68 % de la población tiene menos de 30 años, mientras que el 5 % de los mayores de 60 años son quienes gobiernan el país», explicó.

Azam Cásem, miembro de la dirección de Fatah en la gobernación de Tulkarem (norte de Cisjordania), ofreció un mensaje similar: «Queremos renovar la sangre de los líderes palestinos. Transmitir al mundo, a nuestros amigos y a nuestros seguidores que las nuevas generaciones seremos capaces de gestionar las instituciones democráticas», compartió con EFE.

«Esta conferencia renueva el espíritu democrático de Fatah como el movimiento responsable del proyecto nacional palestino», sentenció en Ramala a EFE Walid Al Bayad, miembro del partido. EFE

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