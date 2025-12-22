Abás recuerda al mandatario griego el «importante papel» de la Unión Europea para la paz

Jerusalén, 22 dic (EFE).- El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, se reunió este lunes en Ramala con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, a quien le recordó el «importante papel» que puede desempeñar Grecia, con apoyo de la Unión Europea, a fin de promover la paz en la región.

«Reiteramos la disposición del Estado de Palestina a trabajar con el presidente Trump, los mediadores y los socios para lograr una paz justa e integral, de conformidad con el derecho internacional y la Iniciativa de Paz Árabe, al tiempo que destacamos el importante papel que Grecia, con el apoyo de la Unión Europea, puede desempeñar en la promoción de la paz y la estabilidad», dijo Abás en su discurso.

El líder palestino reitero además la «urgente necesidad» de implementar el plan de 20 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad, que respalda un mandato estadounidense en Gaza con una Junta de Paz y una fuerza internacional.

Por su parte, Mitsotakis concordó con Abás en que la propuesta de Trump constituye «un marco creíble y viable», pero dijo que el «verdadero desafío» reside en cómo contribuir a la implementación de las próximas etapas del plan y «al surgimiento de un horizonte político creíble».

«Como saben, siempre hemos apoyado y negociado la solución de dos Estados, de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, como base para una paz justa y duradera tanto para palestinos como para israelíes», añadió Mitsotakis.

Aunque el alto el fuego en Gaza entró en vigor el pasado 10 de octubre, los ataques israelíes no han cesado del todo y sus drones siguen sobrevolando la Franja, mientras las tropas disparan a quienes considera que se acercan demasiado a la denominada línea amarilla.

Según el Ministerio de Sanidad gazatí, más de 400 palestinos han sido asesinados desde entonces, entre ellos unos 70 niños, de acuerdo con Unicef.

La primera etapa del acuerdo, alcanzado con la mediación de EE.UU. y otros países, incluía el cese de las hostilidades, la liberación de todos los rehenes por parte de Hamás y de los detenidos palestinos por Israel y la entrada de ayuda humanitaria, que llega de forma limitada y con muchas restricciones.

Mientras, la segunda fase del acuerdo recoge la retirada total de las tropas israelíes, que se mantienen ahora replegadas y controlando el 54 % del enclave, el desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de Gaza y la creación de un gobierno de transición.

Uno de los principales impedimentos que Israel alega es que todavía le falta recibir el cuerpo del último rehén israelí. EFE

