Abad Faciolince trabaja en ‘Olvídate de tu nombre’, una novela sobre la mafia en Colombia

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Carlos García

Oporto, 26 jun (EFE).- El escritor colombiano Héctor Abad Faciolince anunció este viernes que trabaja en una nueva novela, con el título provisional de ‘Olvídate de tu nombre’, protagonizada por un periodista ficticio asesinado por la mafia en la Colombia de las décadas de los años ochenta y noventa.

«Es un personaje colombiano no real y llevo 60 páginas escritas, por lo que necesito un año más» para que este trabajo vea la luz, aseguró en una entrevista con EFE en la ciudad de Oporto, donde ha participado en el festival literario y cultural Babell. Allí ha coincidido con otros escritores como David Uclés, Javier Cercas, Alberto Manguel, Salman Rushdie o los Nobel Olga Tokarczuk y László Krasznahorkai.

De manera simultánea, Abad Faciolince está trabajando en otro libro que verá su publicación próximamente, un acopio de ensayos que ha escrito sobre personas que «ha leído o querido mucho, en los últimos 30 años», y que se titulará ‘Signos de admiración’.

Vida de torero pobre

El autor colombiano confesó que en Madrid se siente «un paseante» donde se ve con asiduidad con «amigos escritores», de entre los que destaca algunos, también libreros, como Gamboa, Sergio Cabrera o Margarita de Dios.

Mientras tanto, en Medellín vive con «una temperatura ideal durante todo el año», pegado a las montañas y a la naturaleza, aunque «mucho más encerrado en una especie de exilio interior».

En España, ha declarado hacer «vida de torero pobre», haciendo faenas en plazas pequeñas: «Me encanta ir a pueblos por toda España; en todos los pueblos se come bien, hay una biblioteca y un club de lectura. Hago mi faena, me pagan 300 euros y si voy a diez pueblos, me gano la vida».

Recordó que ha recorrido numerosos pueblos de la España vacía, de Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Galicia o Asturias, entre otros.

Enamorado de Salamanca

«Salamanca es de una gran belleza, es una gran ciudad, es un Oxford sin el apoyo estatal que tiene Oxford. Si yo fuera primer ministro de España, le daría tantos recursos a Salamanca que la convertiría en un Cambridge o en un Oxford, porque se lo merece y tiene todo para serlo», afirmó.

Sobre el festival Babell -que colabora con EFE en la difusión de este contenido-, aseguró que «es la primera vez que se hace y es una gran reunión de gente muy talentosa en una ciudad que es conmovedoramente bonita, que no puede tener un escenario mejor y le auguro larga vida».

Desde el pasado 24 de junio y hasta el domingo, Oporto se ha convertido con Babell en un referente mundial de la literatura, donde los eventos literarios se complementan con actividades literarias para el público infantil, exposiciones o conciertos. EFE

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