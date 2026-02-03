Abascal: Vox pactará con el PP de Aragón si se «enfrentan» a política migratoria y verde

Bruselas, 3 feb (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, aseguró este martes que su partido pactaría con el PP tras las elecciones en Aragón en el caso de que los populares de esta región estén «dispuestos a enfrentarse» a políticas sobre migración o clima como las que, dijo, pactan a nivel europeo con los socialdemócratas.

Desde Bruselas, donde participa en un encuentro de partidos ultraconservadores y de extrema derecha globales centrada en la libertad de expresión, Abascal criticó que a nivel europeo hay un «acuerdo permanente» entre populares y socialistas «en políticas de género, en políticas migratorias y en políticas verdes que están detrás de los problemas que tiene el campo, la ganadería y la industria».

«Creemos que el Partido Popular tiene que decidir dónde está, si en el acuerdo con los socialistas en Europa o en el acuerdo con Vox en las regiones para hacer un cambio en España», dijo.

«Si el Partido Popular en Aragón está dispuesto a enfrentarse a esas políticas migratorias y a esas políticas verdes, podremos llegar a un acuerdo», añadió.

El dirigente de Vox aseguró que su formación «no sacraliza ninguna de las fórmulas de cambio político en España, ni en Aragón ni en Extremadura» sobre estar dentro o fuera del Ejecutivo o ejercer de apoyo externo, sino que prioriza «el cambio de rumbo».

«Nosotros aceptamos el resultado y actuaremos en consecuencia. Si a Vox se le da un mandato como el que se le ha dado en Extremadura, lógicamente tendremos la mano tendida para que las cosas cambien. Pero para nosotros tener la mano tendida significa pretender que cambien las cosas», dijo.

Abascal recalcó que Vox rompió los pactos regionales en seis comunidades autónomas porque el PP les «mintió sobre el reparto de inmigrantes ilegales» y porque el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo «no estaba dispuesto realmente a hacer un cambio y siempre ponía excusas» que, aseguró, no han encontrado en sus acuerdos con el PP en la Comunidad Valenciana. EFE

