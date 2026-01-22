Abascal muestra su apoyo al candidato de extrema derecha a la Presidencia de Portugal

Lisboa, 22 ene (EFE).- El presidente del partido español Vox, Santiago Abascal, felicitó este jueves al candidato de ultraderecha a la Presidencia de Portugal André Ventura por haber pasado a la segunda vuelta y le deseó «un éxito aún mayor en la siguiente cita con las urnas».

«Querido André, quiero felicitarte por tu espectacular resultado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y quiero desearte un éxito aún mayor en la siguiente cita con las urnas», dijo Abascal en un video compartido por Ventura en su cuenta de X.

El dirigente político español añadió: «Portugal tiene la suerte de contar contigo para la defensa de su soberanía y de su libertad, los portugueses tienen la opción de votar por su seguridad y por su prosperidad».

Para concluir, manifestó que desde Vox desean «lo mejor» para los «vecinos» portugueses.

Por su parte, el líder del partido de extrema derecha Chega agradeció el mensaje de Abascal y el apoyo de «todos los patriotas europeos» que lo acompañan en «la lucha contra la corrupción y la degradación que el socialismo ha traído sobre nuestro pueblo».

Chega y Vox siempre han mostrado afinidad, además de la sintonía entre ambos líderes.

Ventura fue el segundo candidato más votado el pasado domingo en los comicios presidenciales celebrados en Portugal, en el que sin embargo ninguno de los presidenciables obtuvo más de la mitad de los votos, por lo que será necesaria una segunda ronda el próximo 8 de febrero para elegir quién será el próximo jefe de Estado.

En esa cita, se enfrentará al exministro socialista António José Seguro, que fue el más votado. EFE

