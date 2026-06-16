Abatido un caricaturista ruso disidente en Polonia, detenidos dos bielorrusos
Un caricaturista ruso crítico del presidente Vladimir Putin fue abatido a tiros el lunes en el este de Polonia y dos bielorrusos fueron detenidos, informaron este martes la fiscalía y la policía polacas.
Robert Kouzovkov, de 44 años, conocido con el nombre artístico de Semion Skrepetski, fue asesinado a quemarropa el lunes en la ciudad de Biała Podlaska, por lo que «se está llevando a cabo una investigación», dijo el portavoz de la fiscalía, Marcin Kozak.
Dos bielorrusos fueron detenidos en las inmediaciones del consulado de su país en Biała Podlaska, añadió el vocero.
Según las autoridades polacas, Skrepetsky recibió tres disparos a manos de un atacante no identificado.
Cuando cayó al suelo, el agresor se le acercó y efectuó dos tiros más a quemarropa.
Por ahora «no se han presentado cargos» contra los dos bielorrusos detenidos, quienes «siguen a disposición de la fiscalía y de la policía», señaló Kozak.
Skrepetski era conocido por sus caricaturas a veces provocadoras, dirigidas contra destacadas figuras políticas rusas, desde Putin y el líder soviético Joseph Stalin hasta el fallecido opositor Alexéi Navalni.
Una de sus obras más conocidas reinterpreta un ícono clásico ortodoxo, representando a Stalin sosteniendo a Putin en lugar de la Virgen María al Niño Jesús.
Skrepetski se mudó a Polonia en 2021, al alegar que temía sufrir persecución política en Rusia.
En Polonia asistía a actos de la oposición rusa, pero también la criticaba abiertamente.
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