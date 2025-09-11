Abatido un disidente de las FARC implicado en el ataque que mató a 13 policías en Colombia

Bogotá, 10 sep (EFE).- El jefe guerrillero Jorge Iván Salazar, alias Guillermino, quien supuestamente fue uno de los responsables del ataque contra un helicóptero antinarcóticos que en agosto pasado dejó 13 policías colombianos muertos, fue abatido en una zona rural de Antioquia (noroeste), informó este miércoles la Policía.

El operativo se realizó en el caserío El Manzanillo del municipio de Campamento, en el que además murieron otros tres guerrilleros del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las extintas FARC al mando de alias Calarcá.

Entre los abatidos se encuentran alias Román, cabecilla de la comisión, y alias Guillermino, quien sería el «principal explosivista de la organización criminal y habría preparado y activado el campo minado que impactó el helicóptero» atacado el pasado 21 de agosto, detalló en redes sociales el director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana.

El atentado, que el Gobierno atribuyó a las disidencias de las FARC, se produjo mientras el helicóptero antinarcóticos realizaba labores de erradicación de cultivos de coca en el municipio de Amalfi (Antioquia).

«Mataron a nuestros 13 policías, los perseguimos, los encontramos y cayeron en combate. Cuatro miembros del frente 36 han caído y son los mandos de la comisión que mató a los 13 jóvenes de la policía con cargas explosivas en una trampa preparada de antemano», dijo el presidente, Gustavo Petro, en su cuenta de X.

El Gobierno colombiano y las FARC firmaron la paz en 2016, pero varios grupos continuaron delinquiendo. Entre ellos se encuentra uno al mando de alias Iván Mordisco, uno de los hombres más buscados de Colombia y jefe del Estado Mayor Central (EMC), la facción más poderosa de las disidencias de las FARC.

Otro grupo está liderado por alias Calarcá, que, luego de apartarse del EMC, pasó a llamarse Estado Mayor de Bloques y Frentes. EFE

