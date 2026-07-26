Abdul Ballout, un condenado por delitos de lesiones, extorsión y preparación de ataque

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Berlín, 26 jul (EFE).- Lesiones, extorsión y preparación de un acto de violencia contra la seguridad del Estado son los principales delitos por los que ya había sido condenado Abdul Ballout, ciudadano alemán de origen libanés y sospechoso del atropello y ataque con arma blanca que dejó el sábado un muerto y 29 heridos en Berlín.

Según el historial delictivo publicado este domingo por la Fiscalía General de Berlín y el Tribunal Superior de Apelación, Ballout, de 21 años, fue condenado en febrero de 2022 por un tribunal de Berlín por delito de lesiones cometido en 2019, cuando atacó a otro joven en el patio de un instituto.

La misma condena de 2022 incluía castigo por delitos de extorsión con violencia para robar unos auriculares en 2020.

El pasado 12 de mayo de este año, Ballout recibió una condena en virtud del Código Penal juvenil de un año y diez meses de cárcel por, entre otros delitos, preparar un acto grave de violencia contra la seguridad del Estado.

En el marco del proceso judicial que terminó en esa condena, recurrida por la Fiscalía que quería un castigo que pudiera no ser suspendido, se consideró probada la voluntad de Abdul Ballout de incorporarse a la organización terrorista del Estado Islámico.

Ese objetivo le llevó a tratar de viajar hasta Siria en 2025, aunque, en su trayecto, fue detenido en el Líbano.

En ese país cumplió tres meses de condena por incitación al conflicto religioso y confesional, según la Fiscalía General de Berlín y el Tribunal Superior de Apelación.

Tras cumplir condena en el Líbano, a finales de 2025, volvió a Alemania donde fue detenido a su llegada al aeropuerto de Berlín por la acusaciones que pesaban contra él y por las que fue condenado el pasado 12 de mayo. EFE

smm/ad