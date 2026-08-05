Abdul El-Sayed, el médico progresista que busca llevar su agenda al Senado de EE.UU.

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(Actualiza con su victoria en las primarias demócratas)

David Toro Escobar

Washington, 5 ago (EFE).- El médico Abdul El-Sayed, una de las figuras emergentes del ala progresista del Partido Demócrata, ganó las primarias demócratas de este martes y disputará un asiento en el Senado frente al republicano Mike Rogers, en una de las contiendas más decisivas de las elecciones de medio mandato de noviembre.

Hijo de inmigrantes egipcios y nacido en Detroit hace 41 años, El-Sayed combina una trayectoria en medicina, investigación en salud pública y activismo político con una agenda centrada en ampliar el acceso sanitario, reducir la desigualdad económica y transformar las prioridades del Partido Demócrata desde una perspectiva progresista.

El-Sayed ganó por menos de 15.000 votos a la moderada Haley Stevens en unos comicios vistos como una prueba de fuego para el Partido Demócrata en un territorio clave de cara a las legislativas.

De la medicina a la política

El-Sayed construyó su primera etapa profesional lejos de los despachos políticos porque decidió estudiar Biología en la Universidad de Michigan, obtuvo una beca Rhodes para cursar un doctorado en Salud Pública en la Universidad de Oxford y completó sus estudios de Medicina en la Universidad de Columbia.

Su carrera estuvo marcada por la salud pública, un área en la que ganó reconocimiento antes de dar el salto electoral.

Fue director del Departamento de Salud del condado de Wayne, que incluye Detroit y es el más poblado de Michigan, desde donde trabajó en políticas de prevención y acceso a servicios médicos.

Esa experiencia se convirtió en la base de su discurso político: un sistema sanitario más amplio, mayor inversión pública y una reducción de las barreras económicas que, según él, dejan a millones de estadounidenses sin una atención adecuada.

El salto político y el ala progresista

La primera gran apuesta electoral de El-Sayed llegó en 2018, cuando se presentó a las primarias demócrata para gobernador de Michigan y aunque perdió frente a Gretchen Whitmer, que posteriormente se hizo con la gobernación, aquella campaña lo colocó como una de las nuevas voces del progresismo estadounidense.

Desde entonces, su figura creció dentro de una corriente que busca alejarse de las posiciones más moderadas del partido y avanzar hacia propuestas como la sanidad universal, mayores impuestos a las grandes corporaciones y una mayor regulación del poder económico en la política.

Durante la campaña al Senado, El-Sayed defendió una agenda basada en la ampliación de programas públicos de salud, medidas para reducir el costo de vida y políticas destinadas a fortalecer a la clase trabajadora.

Una candidatura marcada por Gaza

Uno de los elementos que definieron su campaña fue su postura sobre la política exterior estadounidense, especialmente sobre la guerra en Gaza.

El-Sayed criticó el apoyo militar de EE.UU. a Israel y defendió una revisión de la relación entre ambos países, una posición que le permitió conectar con sectores progresistas y con parte de la comunidad árabe-estadounidense de Michigan.

Su candidatura recibió el respaldo de figuras nacionales como el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quienes lo presentaron como un representante de una nueva generación de líderes demócratas.

La primaria enfrentó dos visiones dentro del Partido Demócrata, debido a que su rival, la congresista Haley Stevens, representó al sector más moderado de la formación y recibió apoyo de sectores tradicionales del partido y grupos favorables a mantener una relación estrecha con Israel.

Si gana la nominación demócrata, El-Sayed afrontará una de las pruebas más importantes de su carrera en noviembre, porque se medirá al republicano Rogers por un escaño del Senado en un estado considerado clave para el equilibrio político nacional.

Michigan se ha convertido en uno de los territorios más disputados de Estados Unidos, donde republicanos y demócratas han alternado victorias en las últimas elecciones presidenciales.

La contienda por el Senado será una de las batallas centrales por el control de la Cámara Alta.

Para los demócratas, El-Sayed representa la posibilidad de movilizar a sectores jóvenes, progresistas y comunidades que tradicionalmente han tenido menos presencia en la política nacional. Para los republicanos, su candidatura ofrece una oportunidad para cuestionar la dirección ideológica del Partido Demócrata.

Si gana en noviembre, El-Sayed podría convertirse en el primer musulmán elegido senador por Michigan y en una de las voces progresistas más visibles en la Cámara Alta. EFE

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