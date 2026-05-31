Abela celebra su histórica victoria en Mala y promete seguir con su programa electoral

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Roma, 31 may (EFE).- El primer ministro saliente de Malta, Robert Abela, celebró este domingo la cuarta victoria consecutiva del Partido Laborista en las elecciones generales celebradas ayer, prometió que seguirá implementando su programa electoral y pidió la unidad del país.

El Partido Laborista maltés confirmó este domingo que ha ganado las elecciones generales anticipadas en Malta, celebradas este sábado, con una diferencia de cerca 18.000 votos sobre el Partido Nacionalista de centroderecha en la que supone la cuarta victoria consecutiva para la formación de Robert Abela, algo sin precedentes.

Mientras que continúan las tareas de escrutinio, en declaraciones a los medios locales, el primer ministro Robert Abela describió el resultado de las elecciones como una victoria para todos los malteses y gozitanos y señaló que el resultado de hoy supone una histórica cuarta victoria y que, a pesar de ello, el Partido Laborista cuenta con una cómoda mayoría.

«Seguiremos adelante con la implementación del programa electoral», dijo Abela, al tiempo que hizo un llamamiento a que prevalezca la unidad nacional e instó a sus seguidores a celebrar con respeto. Abela también agradeció al público maltés su participación en las elecciones.

En un breve discurso publicado en Facebook, el líder del Partido Nacionalista, Alex Borg, felicitó a Robert Abela por su victoria, haciendo hincapié en que, a pesar de sus diferencias, Malta siempre será lo prioridad. «Nunca hay que avergonzarse por querer un cambio», dijo Borg a sus seguidores, al tiempo que señaló que, a pesar del resultado, la campaña electoral de 2026 presenció «el nacimiento de algo hermoso».

Dirigiéndose a quienes no votaron por su partido, Borg dijo que su partido seguirá escuchándolos y prometió seguir trabajando a partir de mañana.

En las elecciones de 2022, el Partido Laborista obtuvo el 55,1 por ciento de los votos frente al 41,7 por ciento del Partido Nacionalista, consiguiendo una mayoría de 39.474 votos.

La participación en estos comicios, convocados un año antes del fin natural de la legislatura de Abela, alcanzó el 87,42 % de los 341.351 electores registrándose un aumento en la participación en los 13 distritos en comparación con las elecciones de 2022.

Tras el cierre de los colegios, la presidenta Myriam Spiteri Debono emitió un comunicado agradeciendo al electorado su participación y el ejercicio de su derecho «en este proceso democrático de nuestro país».

Abela decidió celebrar elecciones parlamentarias anticipadas al considerar que Malta «necesita un gobierno con un mandato renovado que pueda centrarse exclusivamente en la estabilidad y las necesidades del país, dadas las numerosas tensiones internacionales».

El Partido Laborista ganó las últimas elecciones en marzo de 2022. Abela, abogado de profesión, es miembro del Parlamento desde 2017 e hijo de George Abela, presidente de la República de Malta entre 2009 y 2014.

Es primer ministro desde 2020, con una sólida mayoría parlamentaria, tras tomar las riendas del Partido Laborista, después de la dimisión de Joseph Muscat, salpicado por la corrupción y el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia.

El principal rival de Abela en las elecciones es Alex Borg, líder del Partido Nacionalista de centroderecha, elegido hace unos meses. EFE

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