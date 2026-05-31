Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán segunda vuelta presidencial en Colombia

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Bogotá, 31 may (EFE).- El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, diputarán en segunda vuelta la Presidencia de Colombia el próximo 21 de junio tras ser los más votados en la primera ronda celebrada este domingo.

Con el 92,85 % de las mesas contabilizadas, De la Espriella da la sorpresa al obtener 9.515.558 votos (43,63 %) y Cepeda, 8.977.429 (41,17 %), números que los hacen inalcanzables para el resto de candidatos cuando falta por informar menos del 10 % de las mesas por la Registraduría Nacional.

El tercer puesto es para la senadora Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, que recibe 1.492.468 votos en esta medición parcial (6,84 %), un porcentaje muy inferior al que le daban las encuestas de intención de voto, e incluso menor a los 3,2 millones de votos que obtuvo el pasado 8 de marzo en la consulta de partidos de centro y derecha en la que fue elegida candidata.

En cuarto se sitúa Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad & Compromiso, con 911.611 votos, que representan el 4,18 %.

Otra candidata de centro, la exalcaldesa bogotana Claudia López, se sitúa en el quinto lugar con 205.546 votos (0,94 %). EFE

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