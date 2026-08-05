Abelardo de la Espriella recibe la banda presidencial que utilizará en su investidura

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Bogotá, 5 ago (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibió este miércoles la banda presidencial que utilizará en su investidura del próximo viernes, cuando asumirá oficialmente el cargo en una ceremonia que se celebrará en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste).

La banda fue entregada por un grupo de veteranos y reservistas y fue confeccionada por Luis Abel Delgado, conocido como el «sastre de los presidentes y los papas», quien también elaboró las bandas presidenciales de los exmandatarios colombianos Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, así como las de los estadounidenses Bill Clinton, George H. W. Bush y George W. Bush.

Delgado ha confeccionado además bandas presidenciales para cinco mandatarios de Ecuador, cuatro de Perú, tres de Brasil, tres de Panamá y dos de Costa Rica, además de vestiduras para varios pontífices, le dijo al presidente electo.

«Recibo con profundo honor esta banda presidencial de manos de nuestros veteranos y reservistas, símbolo de unidad, servicio, honor y amor por Colombia», escribió De la Espriella en su cuenta de X, junto a un video en el que recibe la banda.

El presidente electo destacó también la trayectoria de Delgado y aseguró: «Durante décadas, sus manos han dado vida a las bandas presidenciales que han acompañado la historia republicana de nuestro país y también ha confeccionado vestiduras para varios pontífices, convirtiendo su oficio en un legado de excelencia y tradición».

Tradicionalmente, la banda presidencial es impuesta por el presidente del Congreso durante la ceremonia de posesión. En esta ocasión, esa función corresponde al senador del Centro Democrático Honorio Henríquez, quien preside el Legislativo desde el pasado 20 de julio.

De la Espriella tomará posesión del cargo el próximo viernes en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en una ceremonia a la que ya confirmaron su asistencia el rey Felipe VI de España, ocho presidentes latinoamericanos, representantes del Reino de los Países Bajos y una amplia delegación de Estados Unidos. EFE

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