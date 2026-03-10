Abinader celebra informe de SIP que coloca a R.Dominicana primera en libertad de expresión

Santo Domingo, 10 mar (EFE).- El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, afirmó que recibe con «mucho orgullo» la «distinción» de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que coloca al país en el primer lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, dado a conocer este martes.

El gobernante, que definió a la SIP como una «prestigiosa» institución internacional, señaló que el informe supone un mayor compromiso del país en el fortalecimiento de su democracia.

«El reconocimiento de la SIP es también un logro importante y un reconocimiento no solo al Gobierno sino también al pueblo dominicano», dijo Abinader de acuerdo a un comunicado difundido por la Presidencia.

El jefe de Estado se encuentra en Chile para asistir mañana a la toma de posesión del presidente electo de ese país, José Antonio Kast.

En el informe, que analiza las condiciones de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en las Américas, República Dominicana alcanzó un índice de 82,17 puntos sobre 100, siendo el único país que se ubicó en la franja «Con Libertad de Prensa».

Sin embargo, la SIP refirió que «esta estabilidad es precaria y se encuentra amenazada por factores que limitan el ejercicio pleno de las libertades fundamentales».

La entidad regional consideró que el país caribeño «vive un período crítico para la libertad de expresión y de prensa, caracterizado por una mordaza sigilosa que combina la fragilidad económica de los medios, el uso discrecional de la publicidad estatal como herramienta de control, y las tensiones generadas por nuevas propuestas legislativas», entre ellos el proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), que «plantea riesgos de censura».

Además, el discurso del presidente del país sobre la libertad de prensa «se ve opacado por mecanismos de presión económica», agregó la SIP. EFE

rsl/adl/sbb