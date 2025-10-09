Abinader dice que el acuerdo entre Israel y Hamás es un paso crucial en Medio Oriente

Santo Domingo, 9 oct (EFE).- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, celebró este jueves el acuerdo logrado entre Israel y Hamás, y consideró que este representa «un paso crucial hacia la convivencia en el Medio Oriente».

En un mensaje en su cuenta de la red social X, Abinader felicitó «el liderazgo» del presidente estadounidense, Donald Trump, así como los esfuerzos de los Gobiernos de Qatar y Egipto, «cuya mediación abre una esperanza para millones de personas afectadas por el conflicto».

Trump anunció ayer que Israel y Hamás han acordado firmar la primera fase de un acuerdo de paz que permitirá la rápida liberación de todos los rehenes y una retirada delimitada de las fuerza israelíes en Gaza.

El mandatario dijo en su cuenta oficial de la red social Truth, que esto significa que «Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y eterna» y que «TODOS los rehenes serán liberados muy pronto».

«¡Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos!», sentenció el mandatario republicano en su anuncio y concluyó agradeciendo a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía que trabajaron en las negociaciones en el Cairo para hacer realidad «un evento histórico y sin precedentes». EFE

