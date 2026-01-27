Abinader dispone la extradición de tres dominicanos solicitados por la Justicia de EE.UU.

Santo Domingo, 27 nov (EFE).- El Poder Ejecutivo dispuso este martes la extradición a Estados Unidos de tres dominicanos requeridos por la Justicia de ese país por distintos cargos criminales.

Los decretos del presidente Luis Abinader ordenan la entrega de Louis Júnior Rodríguez Serrano, también conocido como Lowi Júnior Rodríguez Marte; Wady Joel Díaz Meléndez, y Gerardo Heriberto Núñez Núñez, quienes enfrentan procesos judiciales en diferentes jurisdicciones de Estados Unidos.

Rodríguez Serrano o Rodríguez Marte es requerido por la justicia federal estadounidense por múltiples cargos contenidos en la acusación formal del caso número 24-CR-6, presentada el 4 de enero de 2024 ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey.

En tanto, Wady Joel Díaz Meléndez fue solicitado por la Corte Superior de la Mancomunidad de Massachusetts, condado de Suffolk, por un cargo de asesinato en primer grado.

Asimismo, Gerardo Heriberto Núñez Núñez será extraditado para enfrentar cargos por asociación delictuosa para cometer lavado de activos.EFE

