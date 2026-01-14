Abinader felicita a Kast y acuerdan «fortalecer» la cooperación entre R.Dominicana y Chile

Santo Domingo, 13 ene (EFE).- El presidente dominicano, Luis Abinader, reveló que conversó este martes con el mandatario electo chileno, José Antonio Kast, a quien felicitó por su triunfo y con el cual acordó «fortalecer» la cooperación y el diálogo entre ambos países.

«Hoy conversé vía telefónica con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast», dijo el gobernante en su cuenta de X.

El ultraderechista Kast ganó en diciembre las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara.

«Le felicité por su victoria y reafirmamos nuestra voluntad de fortalecer la cooperación y el diálogo entre Chile y la República Dominicana en beneficio de nuestros pueblos», precisó Abinader.

Kast, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a la Presidencia.

El presidente electo de Chile es un firme opositor católico al aborto, al divorcio y al matrimonio entre personas del mismo sexo.

La balanza comercial favorece de forma marcada al país suramericano, ya que, según datos oficiales, Chile exportó 16,3 millones de dólares a República Dominicana y solo importó desde esa nación 375.000 dólares en 2025.

El Instituto de los Dominicanos y las Dominicanas en el Exterior (Index) afirmó recientemente que la comunidad dominicana en Chile ronda las 23.000 personas, la mayoría ubicadas en la capital.

Las relaciones diplomáticas formales entre Chile y República Dominicana se establecieron en 1938, cuando el país antillano era gobernado por el dictador Rafael Trujillo. EFE

