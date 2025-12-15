Abinader felicita al presidente electo de Chile, José Antonio Kast

Santo Domingo, 15 dic (EFE).- El presidente Luis Abinader felicitó este lunes al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ganador de la segunda vuelta de los comicios en ese país.

Kast, un ultraderechista de 59 años, obtuvo el 48,1 % de los votos en la jornada de ayer, para vencer a la candidata del partido Comunista de Chile, Jeannette Jara, quien se hizo con el 41,83 % de los sufragios.

«Felicito a José Antonio Kast por su triunfo en la elección presidencial de Chile», escribió el mandatario dominicano en un escueto mensaje publicado en su cuenta de X.

Abinader dijo que también felicitaba la «cultura de civismo» mostrada por los demás actores del proceso.

El gobernante subrayó que los demás candidatos presidenciales reconocieron «oportunamente» la voluntad del pueblo chileno, «el cual votó de forma pacífica y democrática».

Kast asumirá en marzo y se convertirá en el primer pinochetista en llegar al poder en Chile tras el retorno a la democracia hace 35 años. EFE

