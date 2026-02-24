Abinader inaugura el metro de Los Alcarrizos que beneficiará a más de 1 millón de personas

Santo Domingo, 24 feb (EFE).- El presidente Luis Abinader inauguró este martes una nueva línea del metro de Santo Domingo, que cubre una distancia de 7.3 kilómetros y beneficiará a más de un millón de personas de 14 comunidades del oeste de la capital, según datos del Gobierno.

La nueva línea, la 2C, que se suma a la 1 y la 2, está integrada por cinco estaciones, además de un túnel de 940 metros, y tendrá capacidad para transportar unos 15,000 pasajeros por hora, indicó este martes la Oficina Metropolitana de Transporte en una nota.

Esta vía conectará la estación María Montez, la última estación de la línea 2 en sentido oeste, con el municipio de Los Alcarrizos, que tiene una población de más de 300.000 habitantes.

Esta ampliación, que incluye 24 nuevos trenes (60 vagones en total), busca «absorber la alta demanda diaria, especialmente en la Línea 1».

Los trenes de la línea 2C del metro fueron adquiridos de la planta que opera en Barcelona, España, la empresa francesa Alstom.

Se estima que la obra contribuya a una disminución del 60 % del gasto en transporte de los ciudadanos, además de mejorar la movilidad urbana y ayudar al desahogo de la autopista Duarte, la vía que une a la capital con el centro y el norte del país.

Además, se espera que los ciudadanos ahorren hasta dos horas diarias en el traslado de ida y vuelta en las horas pico, en comparación al tiempo que se tarda en hacer el recorrido en automóvil. El trayecto entre las cinco estaciones tendrá una duración de diez minutos y los trenes tendrán una frecuencia de cuatro minutos.

En su fase de implementación, desde este miércoles hasta la Semana Santa, la nueva línea operará de manera gratuita en horario especial de lunes a viernes, en la mañana desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 a.m., y por la tarde desde las 6:00 p.m. hasta las 18:00 (22:00 GMT) hasta las 22:00 p.m. (02:00 GMT).

Los sábados el horario será de 6:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. , y desde las 12:00 p.m. hasta las 4:00 de la tarde.

Los domingos y días festivos el metro funcionará desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 de la noche. EFE

