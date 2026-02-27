Abinader se muestra optimista sobre futuro económico y destaca reserva de tierras raras

4 minutos

Santo Domingo, 27 feb (EFE).- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, se mostró este viernes optimista sobre el futuro económico del país, anunció que el Gobierno instalará una red de puertos secos en la frontera con Haití, y destacó que la nación cuenta con una reserva de tierras raras superior a 150 millones de toneladas.

En su discurso anual sobre el estado de la nación ante el Congreso Nacional dijo que los puertos secos permitirán «dinamizar» las provincias fronterizas, ordenar el comercio, fortalecer el intercambio formal con Haití, que es el segundo socio comercial de la República Dominicana, y cerrar «de manera definitiva las brechas por donde hoy se filtran mercancías de manera irregular».

Esta iniciativa movilizará más de 300 millones de dólares en inversión totalmente privada, añadió el mandatario, quien precisó que se trata de «una decisión estratégica de Estado para fortalecer nuestra soberanía con desarrollo y competitividad».

Al hablar sobre las tierras raras, aseguró que las reservas de 150 millones de toneladas permitirán al país asegurarse de obtener su segunda fuente de ingresos.

«Se trata de la minería más valiosa en este momento «porque estos materiales son la materia prima necesaria para construir las nuevas tecnologías como celulares, semiconductores o chips, industria espacial, cohetes y misiles de la industria militar, entre muchos otros usos», refirió en su discurso.

Futuro económico y combate a la corrupción

El gobernante destacó que el crecimiento económico en enero fue de 3,5 % y que las proyecciones para este año son de 4,5 %, «datos que nos colocan, una vez más, entre las economías de mayor dinamismo del continente y consolidan a la República Dominicana como uno de los motores de crecimiento de la región».

A la vez, subrayó, que, de acuerdo con proyecciones de entidades especializadas como la Universidad de Harvard, la economía dominicana crecerá en promedio 3,8 % durante los próximos 10 años.

Recordó que recientemente el gigante tecnológico Google anunció que invertirá 500 millones de dólares en el país para construir el primer Puerto Internacional de Intercambio Digital en América Latina «y apenas el octavo en el mundo», al tiempo que destacó también la reciente firma con la estadounidense LOD Holdings para desarrollar un puerto espacial comercial en la provincia de Pedernales (suroeste), que conllevará una inversión de 600 millones de dólares.

En otra parte de su discurso y en torno enérgico, expuso que durante su mandato la corrupción «no tiene escondites» ni «silencios cómplices» y que, como prueba de ello, destacó el accionar de su Gobierno contra un fraude millonario detectado en la aseguradora de salud estatal, que la Justicia estima en más de 240 millones de dólares.

Menos pobreza y más empleos

En otra parte de su intervención, Abinader señaló que en el último año la pobreza en general se redujo del 19 % al 17,3 %, mientras que la pobreza extrema pasó de 2,4 % a 2,2 %, citando como fuente a la Comisión Económica para América Latina (Cepal).

Citó datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación (FAO), que indican que la nación caribeña ha experimentado una «significativa» reducción en el índice de subalimentación, pasando del 8,3 % en 2020 a un 3,6 % el pasado año.

En lo relativo a los niveles de empleos, el jefe de Estado, dijo que en 2025 se crearon 133.915 puestos de trabajo, por lo que el país registra 5.139.951 empleos, manteniendo la tasa de desempleo abierta en un mínimo de 5,0 %.

Abinader, quien concluye su segundo mandato en agosto de 2028, habló de números positivos en educación, agua, medio ambiente, deporte, tecnología, seguridad e infraestructura. EFE

rsl/mf/gf/cpy