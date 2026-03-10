Abinader viaja a Chile para asistir a la investidura de José Antonio Kast

Santo Domingo, 10 mar (EFE).- El presidente dominicano, Luis Abinader, viajó este marte a Chile para asistir mañana a la toma de posesión del nuevo mandatario chileno, el ultraderechista José Antonio Kast.

A su llegada a Chile, como parte de la agenda oficial, Abinader sostendrá un saludo protocolar junto con otros jefes de Estado y de Gobierno con el presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, en el Palacio de La Moneda, detalló la Presidencia local en un comunicado.

En este encuentro, Abinader estará acompañado de su esposa, Raquel Arbaje, su hija Adriana Abinader Arbaje, y del ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez.

Posteriormente, el jefe de Estado asistirá a una recepción ofrecida por el presidente Boric para las delegaciones internacionales invitadas.

La agenda oficial continuará el miércoles con la ceremonia de transmisión del mando presidencial y la juramentación del nuevo gabinete en el Congreso Nacional, en Valparaíso, donde Kast recibirá la banda presidencial y asumirá formalmente como presidente de Chile.

Más tarde, Abinader participará en un almuerzo ofrecido por Kast y la primera dama de Chile, María Pía Adriasola de Kast, en honor a los jefes de Estado y autoridades invitadas.

Kast, de 60 años, visitó la República Dominicana los pasados 24 y 25 de enero y recorrió con Abinader parte del muro o verja perimetral que el país levanta a lo largo de la frontera con Haití, con el objetivo de controlar el paso de migrantes, drogas y armas. EFE

