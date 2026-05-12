Abinader viaja a Panamá para reunirse con Mulino y asistir al Congreso de Zonas Francas

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Santo Domingo, 12 may (EFE).- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, viajará este martes a Panamá para participar en el Congreso Mundial de Zonas Francas, en el marco del cual tendrá un encuentro bilateral con su homólogo panameño, José Raúl Mulino.

El presidente dominicano pronunciará el discurso central del congreso y, además, se reunirá con empresarios especializados en zonas francas, principalmente logísticos y de manufacturas, así como con la «cúpula empresarial panameña», con el fin de que inviertan en la República Dominicana, anunció Presidencia en las últimas horas.

Durante su viaje a esta convención, que se inicia este martes y finaliza este miércoles, Abinader estará acompañado del Ministro de Industria y Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la directora de Prodominicana, Biviana Riveiro; y el embajador dominicano en Panamá, Roberto Salcedo.

Actualmente las zonas francas en la República Dominicana aportan más de 200.000 empleos directos al país, distribuidos en un total 97 parques y en los que operan 861 empresas.

Estos centros de producción permiten que compañías extranjeras y locales puedan establecer operaciones y se beneficien de incentivos impositivos y de facilidades de importación, de acuerdo con el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. EFE

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