Abogado afirma que hay un «ensañamiento institucional» contra el alcalde de Guayaquil

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Guayaquil (Ecuador), 4 de ago (EFE).- El abogado Julio César Cueva, uno de los defensores del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, denunció este martes un supuesto «ensañamiento institucional» contra la autoridad municipal al cuestionar la actuación de jueces, la Fiscalía y funcionarios del Gobierno en los procesos penales que enfrenta, un día después de que fuera condenado a tres años de prisión en uno de esos casos.

Un tribunal sentenció el lunes a Alvarez por no tener en su tobillo el grillete electrónico que se le había ordenado llevar como medida alternativa a la prisión preventiva, en el marco de un caso en el que se lo acusa de una supuesta distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos, denominado ‘Triple A’.

Ese incumplimiento se descubrió el pasado 10 de febrero, cuando el alcalde fue detenido en su casa por otra investigación por presunto lavado de dinero, conocida como ‘Goleada’, también relacionada a su negocio familiar de comercialización de combustibles.

Los jueces aseguraron que la Fiscalía no logró probar que el alcalde manipuló el dispositivo, aunque sí lo condenaron por no tenerlo puesto de manera permanente, una decisión que para el abogado es «desproporcionada», ya que, dijo, Alvarez no se quitó el grillete, sino que «se cayó» en el momento del allanamiento, pues era un aparato que «se estaba cayendo a pedazos».

«Es evidente que aquí alguien se está beneficiando de esto», dijo Cueva durante una rueda de prensa realizada en Guayaquil, donde aseguró que «son varias las instituciones del Estado» que están «contra el alcalde Alvarez», incluidas algunas que son parte del Ejecutivo del presidente Daniel Noboa, que está enfrentado políticamente con la autoridad municipal.

El abogado puso como ejemplo otros casos en los que se condena a personas por «delitos gravísimos» y que están en otras prisiones del país y no en la Cárcel del Encuentro, el centro penitenciario de máxima seguridad construido por iniciativa de Noboa, donde está recluido Alvarez desde marzo pasado y sin sentencia ejecutoriada.

Cuestionó también «la celeridad» con la que el sistema de justicia manejó este caso. «Cuando el señor Alvarez pide algo no hay audiencia, no hay juez, no hay tribunal, no hay fecha. Cuando el Estado pide algo contra el señor Alvarez, hay jueces que tienen agenda abierta a cualquier hora, incluso fuera de horarios. Las audiencias se abren, todo lo dejan de lado», señaló.

«¿Quién se beneficia de todo esto? ¿Quién ha estado detrás del alcalde permanentemente? El Gobierno. Funcionarios de Gobierno salen en los medios a hablar del caso ‘Triple A’. Ni siquiera me atrevo a decir el presidente de la República, que recién hace una semana habló, pero a otros funcionarios sí los he escuchado hablar y yo pregunto: ¿no hay independencia?», afirmó.

El abogado sostuvo que esta sentencia es una «respuesta política» al supuesto «fracaso» de los casos Triple A y Goleada, que, aseguró, «están caídos», y dijo que el equipo legal considera que «era una decisión ya tomada» antes del juicio.

La condena se dicta tres meses antes de las elecciones de autoridades locales que serán el próximo 29 de noviembre y en el inicio del periodo de inscripción de candidaturas. Cueva afirmó que el alcalde puede ser candidato si la sentencia no está ejecutoriada, pero que desconoce si está considerando postularse a la reelección.

Reiteró que apelarán la decisión y que esperan que todo se resuelva en el ámbito nacional y no en instancias internacionales. EFE

cbs/eav

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