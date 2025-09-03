The Swiss voice in the world since 1935

Abogado de Bolsonaro dice que «no hay una única prueba» que lo vincule a la trama golpista

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Brasilia, 3 sep (EFE).- La defensa de Jair Bolsonaro afirmó este miércoles ante la Corte Suprema que «no hay una única prueba» que vincule al expresidente brasileño con la trama golpista por la que está siendo juzgado y aseguró que su cliente «no atentó contra el Estado democrático de derecho».

«La investigación de la Policía y la denuncia de la Fiscalía son una sucesión inacreditable de hechos», dijo Celso Vilardi, uno de los abogados del exmandatario, ante los cinco magistrados que integran la Primera Sala del Supremo, donde se celebra el juicio oral contra ocho acusados de tramar un golpe de Estado, entre ellos el exmandatario. EFE

cms-ed/mp/enb

(foto)(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR