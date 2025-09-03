Abogado de Bolsonaro dice que «no hay una única prueba» que lo vincule a la trama golpista

Brasilia, 3 sep (EFE).- La defensa de Jair Bolsonaro afirmó este miércoles ante la Corte Suprema que «no hay una única prueba» que vincule al expresidente brasileño con la trama golpista por la que está siendo juzgado y aseguró que su cliente «no atentó contra el Estado democrático de derecho».

«La investigación de la Policía y la denuncia de la Fiscalía son una sucesión inacreditable de hechos», dijo Celso Vilardi, uno de los abogados del exmandatario, ante los cinco magistrados que integran la Primera Sala del Supremo, donde se celebra el juicio oral contra ocho acusados de tramar un golpe de Estado, entre ellos el exmandatario. EFE

