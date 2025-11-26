Abogado de Vizcarra dice que sentencia de 14 años es arbitraria y anuncia apelación

2 minutos

Lima, 26 nov (EFE).- El abogado del expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020), Erwin Siccha, afirmó que la condena de 14 años de prisión dictada este miércoles es «arbitraria» y aseguró que van a solicitar que se suspenda y también apelarán en una segunda instancia.

«Nosotros vamos a apelar, vamos a tomar todos los mecanismos legales correspondientes vamos a realizar dos acciones puntales, solicitar que se suspenda la ejecución inmediata de la sentencia, que la va dictar la Corte Superior, y un recurso de apelación contra esta sentencia condenatoria que consideramos arbitraria», dijo Siccha a las puertas de la corte.

El letrado agregó que van a procurar estos recursos en presentar en el menor tiempo posible porque «una persona inocente no puede estar privada de su libertad».

El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a 14 años de prisión a Vizcarra por el delito de cohecho pasivo propio al considerar que recibió más de 2,3 millones de soles (unos 700.000 dólares) cuando fue gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014), antes de ser jefe de Estado.

El tribunal declaró probado que Vizcarra propuso y recibió una coima (soborno) de un millón de soles de la empresa Obrainsa para adjudicarle el proyecto de irrigación agrícola Lomas de Ilo en 2013 y otra de 1,3 millones de soles de la empresa ICCGSA para desarrollar el mejoramiento del Hospital de Moquegua.

Al respecto, Siccha dijo que «mínimamente» esperaban «una sentencia con rigurosidad jurídica y probatoria de jueces especializados en lo penal», en referencia a que la corte ha cometido «confusiones gravísimas».

Detalló que, por ejemplo, Vizcarra ha sido declarado culpable del delito de cohecho sin que se haya probado de ninguna forma las reuniones que el expresidente mantuvo en Lima del 4 al 6 de noviembre de 2013 con representantes de la empresa Obrainsa y agregó que mostraron evidencias de que este se encontraba en Moquegua.

También criticó que los delitos no han sido probados y que se han basado únicamente en declaraciones colaboradores eficaces

Agregó que en la actualidad, Vizcarra está en custodia de Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y que antes de ser trasladado a un penal, seguramente Barbadillo, conocido como «la cárcel de los presidentes», se tendrá que realizar un examen médico legal. EFE

pbc/fgg/jrh

(video)