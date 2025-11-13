Abogado general de UE dice que los gastos del procés no afectaron a las finanzas europeas

1 minuto

Bruselas, 13 nov (EFE).- El abogado general de la Unión Europea Dean Spielmann consideró este jueves que «no existe un vínculo» directo entre los gastos del procés «y la reducción, actual o potencial, de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión».

No obstante, aseguró que «algunas disposiciones de la Ley Orgánica de Amnistía relativas a la exención de la responsabilidad contable podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva», según las conclusiones que publicó hoy. EFE

drs/ahg/jgb