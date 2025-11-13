Abogado general de UE dice que los gastos del procés no afectaron a las finanzas europeas

Bruselas, 13 nov (EFE).- El abogado general de la Unión Europea Dean Spielmann consideró este jueves que «no existe un vínculo» directo entre los gastos del procés «y la reducción, actual o potencial, de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión».

No obstante, aseguró que «algunas disposiciones de la Ley Orgánica de Amnistía relativas a la exención de la responsabilidad contable podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva», según las conclusiones que publicó hoy.

El letrado se pronunció así sobre la cuestión prejudicial que ha planteado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el Tribunal de Cuentas español, que analiza las responsabilidades contables de 35 exaltos cargos de la Generalitat, entre ellos, los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas.

Y en sus conclusiones, el abogado general señaló que «la protección de los intereses financieros de la Unión no se opone a la extinción de responsabilidad prevista en la Ley Orgánica de Amnistia por los actos determinantes de responsabilidad contable que afecten a los intereses financieros de la Unión».

Ello es así, según Spielmann, porque «no existe un vínculo directo entre esos actos y la reducción, actual o potencial, de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión». EFE

