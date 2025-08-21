Abogado general del TJUE dará su opinión el 4 de septiembre sobre el recurso de Puigdemont

Bruselas, 21 ago (EFE).- Un abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) publicará el próximo 4 de septiembre sus conclusiones sobre el recurso presentado por el expresidente catalán Carles Puigdemont contra la retirada de su inmunidad parlamentaria.

Las conclusiones del abogado general polaco Aleksander Szpunar se referirán en particular al recurso de casación presentado el 15 de septiembre de 2023 por Puigdemont, así como por otros dos eurodiputados de JxCAT, Toni Comín y Clara Ponsatí, según figura en la página web del Tribunal de Justicia de la UE.

Puigdemont, Comín y Ponsatí pidieron a la corte en ese recurso que anulara una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea relativa a la protección parlamentaria de la que disfrutaban como eurodiputados.

El 5 de julio de 2023, el Tribunal General de la Unión Europea dio la razón al Parlamento Europeo en su decisión de retirar la inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí.

El TGUE desestimó todos los motivos que alegaron los tres eurodiputados para intentar conseguir que la justicia europea anulase el suplicatorio que en 2021 aprobó el Parlamento Europeo.

Dijo que para tomar su decisión, la Eurocámara no tenía que analizar «la legalidad» del proceso judicial iniciado en España contra los líderes independentistas tras el referéndum del 1 de octubre de 2017, porque «esta cuestión es competencia exclusiva de las autoridades nacionales».

Y que, por tanto, el Parlamento Europeo no incurrió en un error «al concluir que el referido proceso judicial no se incoó con la intención de dañar la actividad de los diputados».

La sentencia avaló que la Eurocámara les retirase la inmunidad, teniendo en cuenta que los hechos que les imputaba la justicia española se habían cometido en 2017, antes de haber adquirido su escaño de eurodiputados, es decir, en un momento en que esa condición era «hipotética».

Los jueces también rechazaron el argumento de los líderes independentistas de que el Tribunal Supremo no es el competente para pedir el suplicatorio.

Aunque las decisiones de los abogados generales no son vinculantes, la corte europea las tiene en cuenta en alrededor del 80 % de los casos. EFE

