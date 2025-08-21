The Swiss voice in the world since 1935

Abogado general del TJUE dará su opinión el 4 de septiembre sobre el recurso de Puigdemont

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bruselas, 21 ago (EFE).- Un abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) publicará el próximo 4 de septiembre sus conclusiones sobre el recurso presentado por el expresidente catalán Carles Puigdemont contra la retirada de su inmunidad parlamentaria.

Las conclusiones del abogado general polaco Aleksander Szpunar se referirán en particular al recurso de casación presentado el 15 de septiembre de 2023 por Puigdemont, así como por otros dos eurodiputados de JxCAT, Toni Comín y Clara Ponsatí, según figura en la página web del Tribunal de Justicia de la UE.

Puigdemont, Comín y Ponsatí pidieron a la corte en ese recurso que anulara una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea relativa a la protección parlamentaria de la que disfrutaban como eurodiputados.

El 5 de julio de 2023, el Tribunal General de la Unión Europea dio la razón al Parlamento Europeo en su decisión de retirar la inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí.

El TGUE desestimó todos los motivos que alegaron los tres eurodiputados para intentar conseguir que la justicia europea anulase el suplicatorio que en 2021 aprobó el Parlamento Europeo.

Dijo que para tomar su decisión, la Eurocámara no tenía que analizar «la legalidad» del proceso judicial iniciado en España contra los líderes independentistas tras el referéndum del 1 de octubre de 2017, porque «esta cuestión es competencia exclusiva de las autoridades nacionales».

Y que, por tanto, el Parlamento Europeo no incurrió en un error «al concluir que el referido proceso judicial no se incoó con la intención de dañar la actividad de los diputados».

La sentencia avaló que la Eurocámara les retirase la inmunidad, teniendo en cuenta que los hechos que les imputaba la justicia española se habían cometido en 2017, antes de haber adquirido su escaño de eurodiputados, es decir, en un momento en que esa condición era «hipotética».

Los jueces también rechazaron el argumento de los líderes independentistas de que el Tribunal Supremo no es el competente para pedir el suplicatorio.

Aunque las decisiones de los abogados generales no son vinculantes, la corte europea las tiene en cuenta en alrededor del 80 % de los casos. EFE

mb/lpc/llb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
17 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR