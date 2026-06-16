Abogados alertan de que alcalde de Guayaquil sufre desmayos en cárcel y necesita operación

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Guayaquil (Ecuador), 15 jun (EFE).- Tres abogados del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguraron este lunes que la autoridad se ha desmayado cuatro veces en prisión debido un supuesto deterioro de su salud y que necesita una operación por dos cálculos que tiene en la vesícula, que podrían poner en riesgo su vida.

«(Ha tenido) cuatro desmayos. Incluso en uno de esos se le rompió la oreja y tuvieron que cogerle puntos. A veces se le duerme en la pierna derecha y tiene problemas también para ir al baño por las dos piedras que tiene en la vesícula», señaló David Norero, uno de sus defensores, durante una rueda de prensa en la que denunciaron también supuestas irregularidades en los tres procesos judiciales que enfrenta Alvarez.

Norero señaló que la autoridad municipal, que está recluida en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por iniciativa de Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador, ha perdido 65 libras, pero lo que más les preocupa es el tema de los cálculos.

«Exigimos que sea operado. Su doctor me ha llamado insistentemente a decirme que tiene que ser operado. La preocupación de él es que se le pueda formar una pancreatitis, algo por lo que ya ha muerto una persona en esa cárcel», añadió.

El pasado 28 de mayo, el servicio nacional de prisiones señaló que un recluso de esa prisión había muerto por una pancreatitis, en medio de denuncias de familiares y organizaciones de derechos humanos sobre el supuesto aumento de casos de tuberculosis en esa cárcel, enfermedad que ya había causado el fallecimiento de otro interno.

El abogado del alcalde dijo que el Ministerio de Salud tiene un informe en el que se detalla la existencia de los cálculos, pero que aún así no ha recibido tratamiento especializado, por lo que responsabilizó al Estado «de lo que le pueda pasar».

En el ámbito judicial, los defensores reiteraron que los casos responden a una supuesta «persecución política» y cuestionaron una serie de decisiones tomadas por la Justicia y sobre todo el rol de la Fiscalía, ya que, aseguraron, «no hay nada» de lo que se pueda acusar a Alvarez y a su familia.

El alcalde fue detenido el pasado 10 de febrero por una investigación por presunto lavado de dinero denominada como ‘Goleada’, en la que también están procesados sus hermanos, primos, esposa y madre, relacionada con la comercialización de combustibles, su negocio familiar.

Y posteriormente recibió dos órdenes de prisión preventiva más por un caso denominado como ‘Triple A’, donde es investigado desde el año pasado por una presunta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos; y por la supuesta manipulación de un grillete electrónico que llevaba por esa causa.

Esas dos decisiones judiciales le impidieron salir de la cárcel en abril pasado, cuando un tribunal revocó la orden de prisión preventiva en el caso Goleada. EFE

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