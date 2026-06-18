Abogados de Túnez denuncian el control gubernamental a su ejercicio con huelga del gremio

Compartir

3 minutos

Túnez, 18 jun (EFE).- Cientos de abogados tunecinos secundan este jueves una huelga general del gremio, bajo el lema ‘Túnez en defensa de la defensa’, para denunciar el control que, aseguran, el Ministerio de Justicia aplica en el ejercicio de los jueces, con el objetivo de «menoscabar las libertades públicas» y «manipular» sentencias.

Al comenzar la jornada, los letrados, ataviados con sus togas y brazaletes rojos, se concentraron ante el Palacio de Justicia de la capital, donde alzaron pancartas con inscripciones como ‘No a las restricciones al derecho de defensa’ o ‘Deber de prestar garantías = Juicio justo’, y exigieron la renuncia de la ministra tunecina de Justicia, Leïla Yaffel, a quien calificaron de «un fracaso».

Según el Colegio de Abogados, los profesionales del derecho «se ven obligados a cumplir la misión de la abogacía y el ejercicio de sus deberes de defensa en circunstancias difíciles, especialmente por el entorno poco cooperativo» en el que se desenvuelven, debido a las restricciones para desempeñarse «libremente».

El gremio aseguró que las autoridades gubernamentales desprecian sus «legítimas demandas profesionales» y sus ya habituales protestas «contra la denegación de la búsqueda de la justicia» a la que se consideran sometidos en los últimos años.

Los letrados explicaron que el pasado 23 de enero presentaron un memorando con sus demandas ante el Ministerio de Justicia, en el que exigieron «la eliminación de obstáculos para el ejercicio efectivo y eficiente de sus funciones y la provisión de las garantías legalmente establecidas para la profesión jurídica», pero no recibieron respuesta.

Además, los abogados -que esperaban que sus demandas «fueran atendidas mediante el diálogo con las autoridades públicas»- pidieron, a través del documento, «la reforma y la preservación del fondo de pensiones y seguridad social y la mejora de las condiciones en los tribunales».

Según un comunicado difundido en redes sociales por el Colegio de Abogados, desde la entrega del memorando, «algunos tribunales han complicado aun más el ejercicio de la abogacía», lo que constituye un «continuo desprecio de las autoridades gubernamentales».

El decano de abogados, Boubaker Belthabet, instó a los participantes, durante un discurso pronunciado frente al Palacio de Justicia, a intensificar sus protestas y a plantear, si fuera necesario, una marcha masiva, sentadas o cualquier otra acción de «protesta extrema».

Por su parte, la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT) -el mayor sindicato del país- expresó su «apoyo incondicional» a la huelga, que calificó de «legítima», y su rechazo a toda forma de «intimidación» de la profesión de la abogacía.

Desde que el presidente tunecino, Kais Said, se arrogó plenos poderes en 2021, diversos gremios, así como miembros de organizaciones nacionales e internacionales, denunciaron un deterioro del clima de libertades y una intensificación del control y la represión. EFE

sb-na/ajs