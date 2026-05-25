Abogados en México dicen que aplazar elecciones no resuelve problemas de reforma judicial

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Ciudad de México, 25 may (EFE).- La Barra Mexicana de Abogados (BMA), uno de los principales colegios de abogados del país, expresó este lunes su «profunda preocupación» por la reforma constitucional que pretende aplazar la elección judicial hasta 2028, al considerar que la propuesta no corrige los «problemas estructurales» y profundiza la «incertidumbre institucional» de la inédita reforma judicial aprobada en 2024.

A través de un comunicado, compartido en sus redes sociales, la asociación de letrados valoró la iniciativa de posponer la segunda elección judicial de la historia de México como algo «necesario», pero advirtió que debe ir acompañado de una «política púbica de favorecer a los candidatos con preparación y experiencia».

Esto último, en su opinión, es algo que «no toca» la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que «omite atender este problema de fondo continuado» al proceder a la «sustitución progresiva de un sistema de carrera judicial basado en mérito, exámenes, experiencia y especialización».

En este sentido, la BMA alertó que se está consolidando otro sistema con mecanismos que «privilegian factores ajenos a la capacidad técnica».

«La impartición de justicia no pude equipararse a un ejercicio de representación política (…) Debilitar los estándares técnicos de integración del Poder Judicial compromete inevitablemente la calidad y temporalidad de las resoluciones judiciales», añadió la nota informativa.

Por ello, el colegio de jurisconsultos aseguró que la iniciativa pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados incrementa la «percepción de incertidumbre respecto a la imparcialidad y profesionalización» de los magistrados electos por votación popular en los siguientes comicios.

La reforma constitucional propuesta por Sheinbaum prevé aplazar la segunda elección del Poder Judicial federal y locales de 2027 a 2028.

Este será el segundo proceso electoral al que se somete el Poder Judicial mexicano desde la inédita reforma de 2024 impulsada por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Los primeros comicios judiciales se dieron en junio de 2025, ya con Sheinbaum en el poder, donde casi cien millones de ciudadanos estuvieron llamados a sufragar y solo un 13 % de participó.

Las elecciones judiciales han sido criticadas por distintos organismos internacionales y de la sociedad civil al considerar que socava la independencia y el Estado de derecho, mientras que desde el Gobierno de México se presentaron como un ejercicio que profundiza la democratización del país. EFE

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