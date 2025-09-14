Abogados visitan por primera vez a vicepresidente sursudanés desde su arresto en marzo

Yuba, 14 sep (EFE).- El primer vicepresidente de Sudán del Sur, Riek Machar, recibió el pasado viernes la primera visita de su equipo legal desde que fue puesto bajo arresto domiciliario, el pasado marzo, y al día siguiente de haber sido acusado formalmente de «terrorismo» y «traición» por la ola de violencia entre una milicia opositora y las fuerzas regulares, informaron este domingo sus abogados

«El viernes 12 de septiembre de 2025, nosotros, como equipo legal, realizamos una visita a Riek Machar en su lugar de detención. Esta fue la primera visita de este tipo desde su arresto el 26 de marzo de 2025. Consideramos este hecho un paso positivo hacia el fortalecimiento del principio de un juicio justo y la salvaguarda del derecho del acusado a comunicarse con su defensa legal», indicó su equipo de abogados en un comunicado.

Al día siguiente, visitaron a otros cuatro acusados y consideraron que «la oportunidad de que los acusados tengan acceso a sus abogados es un derecho fundamental que debe protegerse en todo momento».

«Aprovechamos esta ocasión para reafirmar que nuestros clientes continúan gozando de la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal. Advertimos enérgicamente contra cualquier declaración o acción perjudicial que pueda comprometer este derecho constitucional», recalcó el equipo legal.

Asimismo, confirmaron que durante sus visitas, observaron que «todos los acusados se encuentran en buen estado de salud y mantienen una moral estable».

El Ministerio de Justicia sursudanés dijo el pasado jueves en un comunicado que Machar, líder del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM/A-IO), fue acusado formalmente junto con otras siete personas que -según el Gobierno- dieron el visto bueno a los ataques de la milicia opositora Ejército Blanco contra las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF).

Tanto Machar como el SPLM/A-IO se desvincularon desde un primer momento de la violencia, mientras que el propio Ejército Blanco calificó al vicepresidente de «traidor» al considerar que ya no ejerce como líder opositor.

Los cargos incluyen asesinato, conspiración, terrorismo, traición, destrucción de propiedad pública y crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con el Gobierno de Sudán del Sur.

Entre el 3 y el 7 de marzo, el Ejército Blanco tuvo como objetivo el cuartel Nasir (norte), contra el que lanzaron un ataque en el que murieron el general David Majur Dak, más de 250 soldados de las SSPDF y un piloto de Naciones Unidas que realizaba tareas de evacuación en la zona.

Las autoridades de Sudán del Sur, el país más joven del mundo, que se independizó de Sudán en 2011, interrogaron a 83 sospechosos, de los cuales 21 fueron imputados, ocho arrestados y acusados -entre ellos Machar- mientras que 13 se encuentran en paradero desconocido y otros 76 fueron liberados por falta de pruebas. EFE

