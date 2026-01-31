Abogan por liberación de todos los presos políticos en Venezuela, incluidos 2 de Ecuador

Quito, 31 ene (EFE).- Agrupaciones de venezolanos en Ecuador abogan por la liberación de todos los presos políticos en su país, incluidos dos ecuatorianos, identificados como Luis Olwaldo Landázuri León, de 45 años de edad, y Jorge Párraga, de 44 años.

La politóloga Betzabeth Jaramillo, presidenta de la fundación ‘Yo te apoyo Venezuela’ y miembro del partido político Voluntad Popular, ambas en Ecuador, abogó por la liberación de los «presos políticos que han estado tras las rejas, han recibido torturas, tratos inhumanos durante todo este tiempo del régimen».

Anotó que han realizado en Ecuador diferentes actividades, entre ellas misas, vigilias, han colgado carteles en diferentes lugares del país y se han hecho campañas comunicacionales «dando nombre a cada uno de esos rostros, que ha caído en durante la persecución» y que se encuentran «tras las rejas sin un procedimiento justo».

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso el viernes una ley de amnistía general para liberar a los presos políticos que han sido detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.

Jaramillo comentó que conocen «que hay dos ecuatorianos que están entre los presos políticos»

Landázuri, nacido en la provincia de Pastaza, fue detenido el 25 de septiembre de 2024 en Puerto Ordaz, Venezuela, por funcionarios del el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), dijo a EFE

Anotó que tras su detención «estuvo cinco días bajo custodia directa» del Sebin, «periodo durante el cual fue presionado para firmar un documento falso en el que se le atribuía haber sido enviado desde Ecuador para financiar actividades terroristas y conspirativas, acusaciones que él negó y se negó a firmar».

Posteriormente fue imputado por terrorismo y conspiración, sin que se conozcan pruebas, proceso judicial regular, ni acceso efectivo a abogado, añadió.

«Existen -dijo- denuncias de maltrato, presiones psicológicas, tortura, aislamiento prolongado y tratos inhumanos. Landázuri padece epilepsia y tiene un solo pulmón, condiciones médicas graves que incrementan el riesgo de su detención prolongada».

Según Jaramillo, el ecuatoriano ha sido rotado entre distintos centros de detención y actualmente se encuentra en la denominada Zona 7, lo que dificulta el seguimiento de su paradero y su contacto regular con familiares.

Párraga, oriundo de Quevedo, está igualmente detenido en Venezuela. «Su familia perdió contacto con él durante un tiempo prolongado, al punto de que su madre creyó inicialmente que había sido secuestrado, hasta que se confirmó que estaba bajo custodia del Estado venezolano», relató.

Agregó que «actualmente se sabe que se encuentra en la Zona 7, aunque se desconoce el ala o módulo específico, debido a la incomunicación y a la rotación de detenidos. Párraga se encuentra enfermo y tiene antecedentes de cirugía bariátrica, lo que requiere seguimiento médico y condiciones especiales que, según la familia, no estarían garantizadas».

Tampoco en el caso de Párraga existe información pública clara sobre cargos, proceso judicial o defensa efectiva, dijo la politóloga.

Quito -que no reconoció los resultados oficiales de las más recientes elecciones que dieron el triunfo a Nicolás Maduro, ahora detenido en Estados Unidos, y Caracas, no mantienen relaciones diplomáticas directas. EFE

