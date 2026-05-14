Abordan buque fondeado frente a Emiratos y se dirige ahora a Irán, dice entidad británica

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El Cairo, 14 may (EFE).- Un buque fondeado frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos (EAU) fue abordado este jueves por «personal no autorizado» y se dirige ahora hacia aguas territoriales iraníes, afirmó la agencia de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO, en inglés), en el último incidente de este tipo en esa zona.

La UKMTO dijo en un escueto comunicado haber recibido «un informe de un incidente a 38 millas náuticas (70 kilómetros) al noreste de Fuyairah», en el este de EAU, donde la compañía de seguridad del buque le aseguró que el barco -que no fue identificado- fue «abordado por personal no autorizado mientras estaba fondeado y ahora se dirige a aguas territoriales iraníes».

La entidad aseguró estar investigando lo que ha categorizado hasta el momento de «actividad sospechosa».

Hasta ahora, ni Emiratos ni Irán han reaccionado ante esta información.

Desde el inicio de la ofensiva bélica lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, la agencia ha contabilizado numerosos incidentes que han afectado a la navegación en la zona, donde se encuentra el estratégico estrecho de Ormuz.

Durante marzo y abril, hubo lanzamientos de proyectiles contra embarcaciones en el estrecho y en el golfo Pérsico, algunos de ellos impactando en posiciones cercanas a la costa emiratí, mientras que en varios incidentes se produjeron incendios a bordo y evacuaciones de tripulaciones, aunque sin registrar víctimas.

Irán anunció un cierre del estrecho, ruta clave del tráfico de crudo a nivel mundial, tras los ataques estadounidenses e israelíes, pero posteriormente aclaró que permitiría el paso de buques sin vínculos con estos dos países.

En respuesta, Washington ha impuesto un bloqueo naval a los puertos iraníes desde el 13 de abril.EFE

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