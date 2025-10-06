The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Abre el juicio contra un acusado de matar con un machete a un sacristán en España

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

El juicio contra un hombre acusado de matar con un machete a un sacristán en un ataque contra dos iglesias en el sur de España en 2023 se inició este lunes en Madrid.

La Fiscalía pide 50 años de cárcel para Yassine Kanjaa, un ciudadano marroquí, por los delitos de asesinato terrorista, por matar al sacristán, y de asesinato terrorista en grado de tentativa y lesiones terroristas, por las heridas que le produjo a otras dos personas en el ataque ocurrido en la ciudad andaluza de Algeciras.

Los hechos ocurrieron la tarde del 25 de enero de 2023, cuando el sospechoso «cogió un machete de grandes dimensiones» y atacó dos iglesias en la ciudad portuaria, según la Fiscalía.

Intentó entrar en una tercera, pero la puerta estaba cerrada, y fue entonces cuando la policía local lo detuvo.

El hombre «había experimentado en los meses anteriores a la agresión un proceso de radicalización, asumiendo las tesis más rigoristas del islam, que defienden la incompatibilidad de esta religión con los principios y valores de otras religiones y la necesidad de actuar para favorecer su eliminación», escribió el Ministerio Fiscal.

Aunque Kanjaa ha sido diagnosticado con trastornos psicóticos y «probable» esquizofrenia, la fiscalía estima que «sus capacidades» intelectuales «no estaban totalmente anuladas por su enfermedad».

Kanjaa, quien no tenía antecedentes penales previos a los ataques, ingresó a España de manera irregular y era objeto de un expediente de expulsión que no había sido ejecutado.

El juicio tendrá lugar hasta el miércoles en la Audiencia Nacional, una jurisdicción en Madrid especializada en casos de terrorismo.

Kanjaa debe testificar el miércoles.

imm/mdm/du/an

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
53 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR