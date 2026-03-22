Abren colegios en Eslovenia en unos comicios marcados por acusación de injerencia israelí

4 minutos

Zagreb, 22 mar (EFE).- Los colegios electorales de Eslovenia abrieron este domingo a las 06.00 GMT para unos comicios marcados por la supuesta injerencia de una compañía israelí de espionaje, en los que 1,7 millones de electores deciden entre mantener en el poder al europeísta Robert Golob o apoyar la vuelta del ‘trumpista’ Janez Jansa.

Las últimas encuestas apuntan a un resultado ajustado entre el gobernante Movimiento por la Libertad (GS) de Golob y el Partido Democrático Esloveno (SDS), de Jansa, como también entre los dos bloques que éstos lideran, el de centroizquierda y el conservador, aunque ninguno de ellos obtendría la mayoría absoluta en el Parlamento de 90 escaños.

Los últimos sondeos apuntan a una leve ventaja a favor de Golob, un liberal de 59 años, y su bloque de centroizquierda, aunque días atrás era Jansa quien llevaba la delantera.

Sea quien sea el ganador, se prevé muy difícil que cualquiera de los dos pueda reunir el apoyo mínimo de 46 escaños parlamentarios para gobernar y, al final, podría ser que la última palabra la tengan las otras cinco formaciones que se prevé que pasen el umbral electoral del 4 % de los votos.

Jansa, de 67 años, ha sido primer ministro en tres periodos (2004-2008; 2012-2013; y 2020-2022), es un admirador del presidente de EEUU, Donald Trump, y tiene buenas relaciones con el jefe del Gobierno de Israel, Benjamín Netanyahu.

Acusaciones de injerencia

La recta final de la campaña ha estado ensombrecida por las acusaciones del Gobierno contra una supuesta injerencia de una compañía privada de espionaje israelí vinculada, supuestamente, con un encargo de Jansa.

La inteligencia eslovena (Sova) aseguró el viernes tener pruebas de que el pasado diciembre Jansa se reunió con tres miembros de la empresa israelí de espionaje Black Cube y calificó sus actividades de «injerencia extranjera» en las elecciones.

Con ello, confirmó gran parte de las acusaciones presentadas el lunes por un periodista de investigación y varios expertos independientes de que, por encargo de Jansa, Black Cube organizó en las últimas dos semanas una campaña para desacreditar al gobierno de Golob.

Hace unas dos semanas comenzaron a salir en las redes sociales conversaciones grabadas en secreto a personalidades cercanas al gobierno de Golob, que supuestamente revelarían prácticas de clientelismo y corrupción.

Algunos de las personas que aparecen en esas filtraciones aseguran que las grabaciones se produjeron durante encuentros con supuestos inversores extranjeros y que el contenido fue manipulado y descontextualizado para dar la imagen de una actividad ilegal.

Aunque Jansa admitió que conocía al exasesor de seguridad nacional israelí Giora Eiland, uno de los directivos de Black Cube, y que éste lo visitó en Liubliana, el políticos aseguró que nunca había oído hablar de esa empresa, ni pidió sus servicios en relación a las elecciones.

Sin embargo, Sova aseguró el viernes que miembros de Black Cube visitaron Liubliana tres veces, y que al menos el 11 de diciembre Eiland junto al fundador y director ejecutivo de la compañía, Dan Zorella, estuvieron «durante un período prolongado» en la sede del SDS.

El primer ministro calificó el caso como el mayor escándalo político en la historia del país y pidió también a Bruselas que lo investigue como presunta injerencia extranjera en las elecciones eslovenas.

El Ejecutivo de Golob destacó por su crítica a Israel por los ataques contra la población civil en Gaza tras la ofensiva terrorista del grupo islamista palestino Hamás del 7 de octubre de 2023.

En coordinación con otros países europeos, entre ellos España, el gobierno de Golob reclamó la entrada sin trabas de ayuda humanitaria a la franja y reconoció el Estado de Palestina en 2024.

Las elecciones parlamentarias de este año serán las décimas en la historia de la Eslovenia independiente (1991), un país alpino y adriático de 2,1 millones de habitantes que desde 2004 es miembro de la Unión Europea (UE) y la OTAN.

La jornada electoral durará hasta las 18.00 horas GMT, cuando cerrarán los colegios y poco después se darán a conocer las primeras encuestas a pie de urna.EFE

vb-ll/lss

(Foto)