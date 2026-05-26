Abren investigación a Petro por presunta participación en el proceso electoral colombiano

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Bogotá, 26 may (EFE).- La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia abrió una investigación de oficio contra el presidente Gustavo Petro por presunta intervención en política de cara a las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se votará este domingo, según un documento conocido este martes.

En la comunicación, firmada por la presidenta de la Comisión, Gloria Elena Arizabaleta, se señala que la decisión fue tomada tras las «últimas declaraciones y publicaciones en redes sociales» del mandatario relacionadas con el proceso electoral.

La legislación colombiana prohíbe a los funcionarios públicos participar en actividades políticas o intervenir en controversias electorales, salvo el ejercicio del derecho al voto. EFE

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