Abren los centros de votación en la provincia de Buenos Aires para elección legislativa

Buenos Aires, 7 sep (EFE).- Los colegios electorales de la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina, abrieron en la mañana de este domingo para la celebración de unos comicios legislativos cuyo resultado impactará en la campaña para las elecciones nacionales de octubre próximo.

Unas 14,3 millones de personas están llamadas a votar este domingo para elegir 46 diputados y 23 senadores del Legislativo provincial, con sede en la ciudad de La Plata (60 kilómetros al sur de la capital argentina) y que en total tiene 92 sillas en la Cámara Baja y 46 asientos en el Senado.

Además, se votará para elegir a los miembros de los concejos deliberantes de los 135 municipios bonaerenses.

Los centros de votación abrieron a las 8:00 hora local (11:00 GMT) y estarán abiertos hasta las 18:00 hora local (21:00 GMT).

La provincia está dividida en ocho secciones o zonas electorales, en las que han sido habilitadas 41.189 mesas de votación para sufragar con boleta o papeleta de papel.

En cada una de las ocho secciones electorales compiten una quincena de partidos y alianzas electorales.

Entre los principales frentes está Fuerza Patria, alianza de unidad de diversos sectores del peronismo, incluyendo los que lideran el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) y el exministro de Economía Sergio Massa.

Su principal rival es la formación de ultraderecha La Libertad Avanza (LLA), liderada a nivel nacional por el presidente Javier Milei, y que para estos comicios provinciales ha forjado una alianza con Propuesta Republicana (Pro), partido conservador liderado por el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019).

También compiten, entre otros, Somos Buenos Aires, frente de sectores peronistas opuestos al kirchnerismo; y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad.

Los comicios legislativos provinciales suelen acaparar limitada atención en Argentina, pues casi siempre quedan opacados por los comicios de alcance nacional.

Pero ésta vez las elecciones provinciales han sido desdobladas de los comicios legislativos nacionales, programados para el 26 de octubre.

Tanto el Gobierno de Milei como el peronismo eligieron como estrategia política plantear la elección provincial como una batalla clave para posicionarse con solidez para los comicios nacionales de octubre, en los que se renovará parcialmente la composición del Parlamento argentino.

El tramo final de la campaña para la elección de este domingo estuvo marcado por denuncias de corrupción en el Gobierno de Milei, el veto presidencial a leyes en favor de jubilados y discapacitados, tensiones en los mercados y un estancamiento de la economía.

Los sondeos previos a la elección han pronosticado, en su mayoría, un triunfo del peronismo, por poco margen, sobre LLA. EFE

