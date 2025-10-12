Abren los colegios electorales en las presidenciales en Camerún

(Actualiza con declaraciones de votantes tras la apertura de colegios)

Yaundé, 12 oct (EFE).- Los colegios electorales abrieron este domingo en Camerún en unas presidenciales en las que el jefe de Estado, Paul Biya, busca un octavo mandato y a las que la oposición llega dividida y debilitada por la exclusión del principal rival del actual presidente, quien, con 92 años, es el más anciano del mundo.

Cerca de ocho millones de cameruneses están llamados a las urnas en más de 30.000 centros de votación repartidos en todo el territorio del país, que estarán abiertos entre las 08.00 y las 18.00 hora local (07.00 y 17.00 GMT).

También la diáspora podrá ejercer su derecho democrático en más de cuarenta centros instalados en misiones diplomáticas.

Según pudo constatar EFE en la capital, Yaundé, mientras en algunos colegios se concentraron largas filas de personas para depositar su voto, en otros, los votantes llegan a cuentagotas.

«Quiero que mi voto cuente. Espero que el candidato elegido, sea quien sea, materialice los proyectos en marcha y trabaje para mejorar la inserción de los jóvenes en el mundo laboral», declaró a EFE Parfait Ekoe, un votante que esperaba en la Escuela Nacional Superior de Correos y que sufre las altas tasas de desempleo de la juventud, mayoritaria en el país.

«Desearía que hubiera un cambio tras estas elecciones. Espero que los resultados que salgan de las urnas se correspondan exactamente con lo que se promulgue», señaló a EFE otro ciudadano llamado Bogning Stanislas, mientras una mujer,Marlène, dijo que solo desea que haya «paz».

Además de Biya, que puede seguir concurriendo tras una polémica reforma constitucional impulsada en 2008 por su partido, la Reagrupación Democrática del Pueblo Camerunés (RDPC), para eliminar el límite de mandatos presidenciales, los cameruneses encontrarán en las papeletas otros once candidatos presidenciales.

Entre ellos, figuran sólo una mujer -Hermine Patricia Tomaino Ndam Njoya- y, como principales aspirantes, dos exiministros y exaliados de Biya que dimitieron de sus cargos para poder competir por la Jefatura del Estado, ante la incertidumbre abierta por la avanzada edad del presidente y la falta de un sucesor claro.

Pero la votación está marcada por la ausencia del principal rival de Biya, el líder opositor Maurice Kamto, cuya candidatura fue rechazada por la comisión electoral camerunesa (ELECAM).

Los comicios se celebran bajo la sombra del conflicto separatista de las regiones anglófonas del Noroeste y Suroeste, que ha causado más de 6.000 muertos desde 2017, y la violencia en el norte del país de los grupos yihadistas nigerianos Boko Haram y su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP), que han matado en la última década a más de 35.000 personas en Camerún, Níger, Nigeria y Chad.

La presencia de misiones internacionales de observación electoral es escasa, con el despliegue de observadores de la Comunidad Económica de los Estados de ÁFrica Central (CEEAC), pero no de la Unión Africana o de la Unión Europea, mientras organizaciones locales se enfrentan a la falta de recursos económicos. EFE

