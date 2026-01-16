Abren procesos disciplinarios contra policías portugueses acusados de torturas y abusos

Lisboa, 16 ene (EFE).- El Ministerio de Administración Interna (Interior) de Portugal reveló este viernes que se han abierto tres procesos disciplinarios contra agentes de la Policía de Seguridad Pública (PSP) de Lisboa, sospechosos de tortura y violación, entre otros delitos, según los medios.

En un comunicado enviado a EFE, el ministerio indicó que la Inspección General de Administración Interna (IGAI), encargada de las auditorias dentro de esta cartera, inició esos procesos que están «en fase de instrucción y sujetos a secreto».

En paralelo, la IGAI lleva a cabo una investigación «autónoma» para averiguar la actuación de otros agentes de la PSP en este caso.

El medio luso SIC Notícias informó hace dos días de que había tenido acceso a la acusación de la fiscalía contra dos policías, que están en prisión preventiva tras haber sido detenidos en julio pasado acusados de abusos.

De acuerdo al escrito de los fiscales, los agentes escogían sus víctimas entre personas en situación vulnerable, como drogodependientes o autores de delitos menores para poder comprar estupefacientes, entre los que hay extranjeros y vagabundos.

Según SIC Notícias, la acusación explica que los dos policías grababan y fotografiaban las supuestas vejaciones a sus víctimas, entre las que había puñetazos, bofetadas, golpes en la cabeza e incluso sodomizaciones, que luego compartían en un grupo de WhatsApp con otros agentes.

En su nota, el Ministerio de Administración Interna aseguró que sigue «con atención» este caso y confirmó que los dos efectivos de la PSP han sido acusados formalmente por la fiscalía de «delitos graves» y que están en prisión preventiva».

El ministerio «lamenta profundamente estos comportamientos, así como todas las acciones que atenten contra los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, pilares fundamentales del Estado de derecho democrático».

Y recordó que estas acciones «no representan a la generalidad de los profesionales de la PSP» que, subrayó, ejercen a diario sus funciones «con dedicación, profesionalidad, sentido de misión y respeto a la ley». EFE

ssa/psh