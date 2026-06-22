Abren un proceso disciplinario contra el juez español que investiga a la esposa de Pedro Sánchez

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El órgano que controla la actividad de los jueces españoles anunció el lunes la apertura de un procedimiento disciplinario contra el juez que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un nuevo episodio de este delicado caso para el dirigente socialista.

Tras dos años de investigación, el juez Juan Carlos Peinado ordenó el sábado que Begoña Gómez sea juzgada por corrupción y le prohibió salir del país.

En su exposición, el magistrado cuestionó que los policías que habitualmente protegen a Gómez fueran una garantía para evitar el riesgo de fuga.

Según su auto, «esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos» ser «quienes colaboren en la acción o acciones que se llevan a cabo para facilitar esa fuga».

La exposición desató la indignación de la cúpula policial, que la consideró «injustificada», y recordó en un comunicado la «neutralidad política, absoluta imparcialidad» que rigen la actividad de los agentes.

Las afirmaciones del juez Peinado podrían constituir una «falta grave de consideración respecto» a funcionarios policiales, según consideró a su vez el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el lunes, instando a abrir un proceso interno para determinarlo.

Una falta considerada «grave» puede derivar en una multa de hasta 6.000 euros.

La investigación contra Begoña Gómez es uno de los múltiples casos judiciales que salpican al entorno de Pedro Sánchez, amenazando su frágil coalición de gobierno.

En abril, el juez Peinado acusó formalmente a Gómez por malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida de fondos en el marco de una investigación abierta en 2024 para determinar si había aprovechado su posición de esposa del presidente del Gobierno con fines privados, en el contexto de sus funciones entonces en la Universidad Complutense de Madrid.

Gómez siempre negó cualquier irregularidad, mientras que Sánchez rechaza las acusaciones contra su esposa, que ve como un intento de la oposición para desestabilizar a su Gobierno.

El lunes, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, criticó esta «causa absolutamente anómala», que «está afectando la imagen de la justicia».

«Esta causa se debió inadmitir el primer día. Y no se hizo», lamentó en la emisora de radio Cadena Ser, haciendo referencia a las «resoluciones incomprensibles» de Peinado.

El magistrado, que debe jubilarse en septiembre, citó a Begoña Gómez el miércoles a las 16H00 GMT para que entregue su pasaporte.

En la mañana de ese día, Sánchez comparecerá ante el Congreso de los Diputados para hablar sobre los procesos judiciales que afectan a su entorno y al Partido Socialista.

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