Absueltos cuatro periodistas en Turquía, entre ellos un fotógrafo de la AFP, detenidos durante unas protestas

Un tribunal de Estambul absolvió este jueves a cuatro periodistas turcos, incluido el fotógrafo de AFP Yasin Akgül, acusados de participar en una manifestación ilegal que cubrieron en marzo durante una ola de protestas.

Los reporteros habían sido detenidos a fines de marzo en su domicilio y permanecieron varios días encarcelados, tras cubrir unas manifestaciones opositoras de apoyo al alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, arrestado poco antes y todavía en prisión.

El tribunal estimó que «no existe ningún fundamento sólido que permita concluir que los acusados cometieron la mencionada infracción».

Miles de manifestantes y más de una decena de periodistas, así como varios abogados, fueron detenidos durante la ola de protestas en apoyo a Imamoglu, destacado opositor y principal rival del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Los detenidos fueron acusados de infringir la ley sobre manifestaciones y reuniones públicas, un delito pasible de tres años de prisión.

Además del periodista de la Agencia France-Presse, el único que trabaja para un medio internacional, figuraban como acusados los fotógrafos independientes Bulent Kiliç y Zeynep Kuray, y Ali Onur Tosun, reportero del canal NOW Haber.

Todos ellos afirmaron desde el inicio que no hicieron más que cubrir las protestas en tanto que periodistas. Ninguno de los cuatro estuvo presente la mañana del jueves en el tribunal estambuliota de Çaglayan.

«Es la buena decisión, aunque ha tardado», dijo aliviado el fotógrafo Yasin Akgül, «muy feliz» de dejar atrás «la presión psicológica del proceso».

Su abogado, Kemal Kumkumoglu, consideró no obstante que este tipo de casos judiciales «hacen pesar un grave riesgo sobre la libertad de prensa».

La dirección de AFP, que en estos meses pidió reiteradamente la absolución de su fotógrafo, se felicitó por la decisión judicial.

«La AFP se felicita de la absolución de Yasin Akgül y sus colegas. Este caso contra fotógrafos que hacían su trabajo en las calles de Estambul nunca debería haber empezado, y ha conllevado meses de presiones y estrés inútiles destinados a intimidar a la prensa», declaró Phil Chetwynd, director de la información de la AFP.

La dirección de AFP pidió de manera reiterada la absolución de Akgül. Su abogado Kemal Kumkumoglu argumentó ante la corte, el pasado 24 de octubre, que no hubo ninguna infracción.

Organismos defensores de la prensa, como Reporteros Sin Fronteras, se felicitaron rápidament por la decisión judicial ante un caso que tacharon de «ilegítimo».

«La absolución de los periodistas es un alivio, pero demuestra también que sus detenciones fueron arbitrarias», dijo a AFP Erol Ondreroglu, de RSF.

