Absueltos un imán salafista y un cantante de intento de asesinato en el Líbano

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Beirut, 6 may (EFE).- Un tribunal libanés absolvió este miércoles al imán salafista Ahmad al Assir y al cantante Fadel Chaker del intento de asesinato del responsable de una formación vínculada al grupo chií Hizbulá, aunque el clérigo cumple ya condena por otros casos, incluidas unas protestas que dejaron casi una veintena de muertos.

El Tribunal Penal de Beirut decidió «por mayoría» exonerar a Al Assir, a Chaker y a una tercera persona acusada de intentar asesinar a Hilal Hammoud, encargado del grupo Brigadas de Resistencia en la ciudad de Sidón, en el sur del Líbano, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

La formación paramilitar está compuesta principalmente por suníes y es considerada aliada de Hizbulá.

Según la ANN, fueron encontrados culpables otros tres individuos acusados en el mismo caso, aunque el órgano judicial consideró que ya han cumplido «suficiente» tiempo en prisión durante el desarrollo del proceso.

Chaker, un libanés-palestino, ostentó una exitosa carrera musical en el Líbano hasta comienzos de la década pasada, cuando elevó su voz a favor de la entonces oposición siria y de un movimiento también con tintes islamistas liderado por el imán Al Assir.

En este contexto, estallaron en 2013 a las afueras de Sidón enfrentamientos que involucraron a los partidarios del imán, a Hizbulá y al Ejército libanés, lo que causó decenas de muertos, entre ellos casi una veintena de soldados.

Al Assir ya está condenado por ese caso, entre otros, por lo que no podrá ser puesto en libertad tras la absolución de este miércoles. EFE

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