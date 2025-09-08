The Swiss voice in the world since 1935

Absuelven a activistas polacos por ayudar a migrantes irregulares en frontera bielorrusa

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Cracovia (Polonia), 8 sep (EFE).- Un tribunal polaco absolvió este lunes a cinco activistas que brindaron en 2022 ayuda humanitaria a migrantes que cruzaron irregularmente la frontera con Bielorrusia, en un juicio en el que estaban acusados de haberles facilitado la estancia ilegal en el país.

Los activistas, conocidos como «los cinco de Hajnówka», en referencia al pueblo fronterizo del este de Polonia donde ocurrieron los hechos, habían brindado en marzo de 2022 asistencia humanitaria a migrantes irregulares durante semanas, hasta que fueron detenidos.

Según probó la investigación, habían proporcionado alimentos, ropa y refugio a un grupo de iraquíes y un egipcio, incluyendo una familia con siete hijos, que habían llegado a Polonia desde Bielorrusia tras cruzar ilegalmente la frontera.

Posteriormente, les ayudaron a viajar a varios puntos del país, como Varsovia, momento en el que fueron detenidos por agentes de la Guardia Fronteriza.

Inicialmente, cuatro de los activistas fueron acusados de organizar cruces fronterizos ilegales a cambio de dinero, un delito con penas de hasta ocho años de prisión, pero tras una investigación de dos años, los cargos se redujeron a facilitar la estancia ilegal para obtener un beneficio material o personal, que se castiga con hasta cinco años.

En un comunicado publicado hoy en redes sociales, la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos ha dicho que «la ayuda humanitaria es y seguirá siendo legal, digan lo que digan las narrativas políticas».

Desde el otoño de 2021, miles de migrantes han entrado de manera ilegal en Polonia desde Bielorrusia, situación que Varsovia achaca a una estrategia de Minsk que califica de «guerra híbrida» desestabilizadora.

Este verano, según la Guardia Fronteriza polaca, ha habido casi 13.800 intentos de entradas ilegales desde Bielorrusia, casi el doble que el año anterior, atribuyendo esta presión a redes de contrabando y tácticas híbridas de Bielorrusia.

En respuesta a esta situación, Polonia ha implementado y extendido una zona de exclusión o amortiguamiento a lo largo de la frontera, una medida que la semana pasada el Gobierno extendió hasta el 4 de diciembre de 2025. EFE

mag/cae/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR